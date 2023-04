La dieta del kiwi està pensada per a aquelles persones que vulguin baixar una mica de pes en un moment puntual. Encara que, bé és cert que les dietes 'miracle' no existeixen, sí que hi ha alguns trucs que ens poden ajudar a aprimar-nos de forma ràpida i aquest règim n'és un.

És important assenyalar que no és una dieta que es pugui allargar en el temps, sinó que és un canvi d'alimentació puntual que no ha d'excedir els quatre o cinc dies. És molt baixa en calories i força restrictiva quant a allò que podem menjar. El kiwi és una fruita molt completa i amb moltes propietats. És ric en antioxidants i en vitamina C, cosa que el converteix en l'aliment ideal per reduir l'estrès i l'ansietat. També ajuda a combatre l'anèmia, ja que afavoreix l'absorció del ferro gràcies al seu alt contingut en aquesta vitamina. Conté una gran quantitat d'aigua i fibra soluble, per la qual cosa no només ajuda a l'eliminació de líquids, sinó que també ajuda a augmentar la sensació de sacietat. La seva fibra afavoreix la digestió i millora el trànsit intestinal. Evita la formació de trombes, aconseguint que la sang sigui més fluida gràcies als nivells de vitamina E i omega 3. També conté luteïna, que és un filtre natural per als raigs UV del sol. En què consisteix la dieta del kiwi? Es tracta d'una dieta força restrictiva que es basa en un consum de kiwi i una reducció de la resta d'aliments. Esmorzar : has de prendre un kiwi i un iogurt desnatat .

: has de prendre un kiwi i un . A mig matí: un kiwi i una infusió .

. Dinar : has d'apostar per un brou baix en greixos i la quantitat de kiwis que vulguis.

: has d'apostar per un brou baix en greixos i la quantitat de kiwis que vulguis. Mitja tarda: un got de liquat de kiwi .

. Berenar : una infusió, gelatina light i un kiwi.

: una infusió, light i un kiwi. Sopar: serà igual que el dinar. Abans de ficar-te al llit pots prendre una camamilla o un te. Tens ganes de menjar tot el dia? Sis trucs definitius per reduir aquestes ganes i aconseguir aprimar-te Perquè aquesta dieta tingui l'efecte desitjat, l'has de compaginar amb exercici físic diari, beure aigua abundant i seguir les pautes d'alimentació que marca. Abans de començar qualsevol dieta o canvi a la teva alimentació, has de parlar amb un especialista que t'assessori i no posis en risc la teva salut.