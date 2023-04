Forbes ha publicat la llista amb els 25 hospitals de referència a Espanya. La selecció, que ha estat realitzada entre més de 700 centres públics i privats, situa a l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Hospital Universitari La Paz, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari 12 de Octubre i Hospital General Universitari Gregorio Marañón en les cinc primeres posicions.

Dels 25 centres que configuren el llistat de centres referents a Espanya per la seva qualitat i excel·lència assistencial, onze es troben a la Comunitat de Madrid, quatre d'ells liderant el ‘top 5’, concretament la Fundació Jiménez Díaz, l'Hospital La Paz, l'Hospital 12 de Octubre i el Gregorio Marañón. Els segueixen els madrilenys Ruber Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, HM Universitari Sanchinarro, Hospital Clínic San Carlos, Ramón y Cajal, Hospital Infantil Universitari Niño Jesús i La Princesa.

Amb un total de vuit centres es troba Catalunya, present amb l'Hospital Clínic Barcelona, Centre Mèdic Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Vall d'Hebron, HM Delfos Barcelona, Hospital General Universitari de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Andalusia apareix a la llista amb els hospitals universitaris Virgen del Rocío de Sevilla i Reina Sofía de Còrdova. Amb un centre per regió, es troben la Comunitat Valenciana amb l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe; Navarra amb la Clínica Universitat de Navarra; País Basc amb l'Hospital Universitari de Cruces; i Cantàbria, amb l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla.

Per realitzar la selecció, Forbes ha tingut en compte els principals rànquings sanitaris a nivell nacional i internacional, així com els guardons i reconeixements rebuts o les fites aconseguides més destacades per aquests centres en els últims anys.