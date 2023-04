L'espirulina, popularment catalogada com a superaliment o, per als més moderns i internacionals “superfood” és una microalga que creix en aigües estancades i molt mineralitzades. Les seves qualitats nutricionals són notables i a Occident creix la seva popularitat sense que s'expliquin els perills d'incloure-la a la dieta.

La nutricionista Natàlia Albino sempre adverteix als seus pacients que desconfiïn sempre de l'aliment que es posi de moda: "Li posem l'etiqueta de superaliments al que és més exòtic quan aquí tenim un producte molt millor sense necessitat de buscar coses que vinguin de l'altra banda del món".

“Hem d'eliminar el concepte de superfoods perquè associem el fet que un producte sigui més exòtic amb què tingui més beneficis i no és així”, explica.

“Al meu entendre els cigrons, per exemple, són un superaliment perquè tenen ferro, calci, proteïnes d'alta qualitat i fibra prebiòtica que en arribar al còlon alimenta els nostres bacteris intestinals. Però és clar, no són tan cool.

Què és l'espirulina?

L'espirulina pertany a la família dels cianobacteris, per això és fàcil sentir a dir que està a mig camí entre alga i bacteri. El nom, d'etimologia llatina, fa referència a la seva morfologia: s'arrissa formant una espiral diminuta que d'estirar-la no arriba al mig centímetre de diàmetre.

“L'espirulina es consumeix molt al Txad, per exemple, i és molt beneficiosa per als habitants. Però és que en aquesta regió, malauradament, hi ha poca disponibilitat d'aliments i no prospera l'agricultura de qualitat com la que tenim a Espanya. Al nostre producte local trobem els mateixos nutrients, o més, i no tenen contraindicacions tan serioses com les de l'espirulina”.

Per què es fa servir per aprimar-se?

La nutricionista al·lega que el seu consum tant en pols, en tauletes o fresca produeix un efecte saciant, "aquesta qualitat encoratja molts a incloure-la a la seva dieta, però es pot aconseguir mitjançant altres fórmules que no impliquen les contraindicacions de la microalga".

La importantíssima contraindicació de l'espirulina

Una de les qualitats que destaquen els fidels de l'espirulina és que el cianobacteri és ric en vitamina B12, però la nutricionista ho aclareix: no és exactament així i aquí rau, precisament, el principal risc d'incloure-la a la dieta.

"No té vitamina B12", aclareix Natàlia Albino, que continua explicant que el que aportaria és una vitamina semblant a la B12, però que no compleix amb la funció que hauria de fer.

El problema és que el cos l'absorbeix i quan ho fa, competeix amb ella i el resultat és que obtenim menys quantitat de B12 del que s'estima.

Aquesta vitamina es troba als làctics i el problema és que quan, especialment la població vegetariana i vegana demanin una analítica, aquesta reflectirà que les proporcions de la vitamina estan bé quan realment no ho estan perquè no està activa a l'organisme.

Per què és tan perillós prendre espirulina?

La Vitamina B12 que bloqueja l'espirulina està implicada en molts processos orgànics, els més importants són neurològics. També influeix en la producció de glòbuls vermells, per això si no la consumim o la bloquegem pot tenir conseqüències irreversibles, sobretot neurològiques.

Les persones amb dèficit de B12 pateixen, a més, fatiga, nàusees, formigueig i anèmia megaloblàstica, que es produeix quan els glòbuls són massa grans. Hi ha molts tipus d'anèmia, segons explica Natàlia Albino, "l'anèmia normal es reconeix perquè els glòbuls vermells són petitets. L'anèmia més comuna és per dèficit de ferro i cadascuna d'elles té diferents símptomes, però la fatiga és comuna a totes".

L'alt contingut en iode de l'espirulina, com qualsevol alga, també pot causar problemes de tiroides.

Amb quins aliments obtenim els mateixos beneficis o més que amb l'espirulina?

Tots els nutrients de l'espirulina els podem trobar a aliments locals:

Els minerals:

El potassi : plàtan i alvocat .

: i . Calci : Cigrons , bròquil , llet i ous .

: , , i . Ferro : En qualsevol carn o mol·luscs .

: En qualsevol o . Cinc : Mol·luscs.

: Mol·luscs. Fòsfor: Fruites i verdures.

Les vitamines:

La vitamina B12: aliments d'origen animal . Per als vegetarians i els vegans , millor que consumir espirulina és que supleixin la manca d'aquesta vitamina amb un suplement de vitamina B12.

. Per als i els , millor que consumir és que supleixin la manca d'aquesta vitamina amb un suplement de Betacarotens: Hortalisses i verdures de color taronja com el moniato i la pastanaga .

i de color taronja com el i la . Vitamina E: Té propietats antioxidants i es troba en aliments amb greixos com olis, cereals integrals i ous.

Qui no ha de prendre mai espirulina?

L'espirulina està especialment contraindicada als pacients amb gota, amb fenilcetonúria, problemes tiroidals i qualsevol trastorn autoimmune perquè interfereix en els efectes dels fàrmacs per un factor o altre.

Durant l'embaràs i la lactància tampoc: “són etapes amb molt alt risc, els metalls pesants que conté són molt perillosos”. D'altra banda, aquesta és una època en què l'alt contingut en iode de l'alga posa en perill la glàndula tiroïdal de la dona i és fàcil que si la consumeix li produeixi errors irreversibles.