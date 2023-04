Continuen havent-hi moltes incògnites sobre el son i, per això, les investigacions que giren al seu voltant, tracten diferents aspectes, dels quals aquí en recollirem alguns dels principals.

La cronobiologia pot canviar la manera d'administrar els medicaments

A l'últim Congrés científic Mundial sobre el Somni (World Sleep Congress 2019) que es va celebrar a Vancouver (Canadà), abans de la pandèmia, un dels temes principals tractats, potser el que suscita més interès en la societat actual, és la cronobiologia.

L'ocupació principal d'aquesta àrea de recerca és estudiar les variacions en les funcions dels nostres òrgans durant el dia en relació amb els ritmes circadiaris.

Comprendre bé aquests canvis és essencial perquè pot variar la manera d'administrar els medicaments o el risc de patir certes malalties

Per exemple, ara ja es coneix que:

El fetge està més actiu entre les 14 i les 16 hores, per tant, el metabolisme de certs fàrmacs o l'alcohol pot variar durant aquestes hores .

està més actiu entre les 14 i les 16 hores, per tant, el de certs o pot variar durant aquestes . Alguns tipus de càncer també mostren variacions diürnes , cosa que podria fer la quimioteràpia més eficaç a determinades hores del dia (o de la nit ).

també mostren , cosa que podria fer la més eficaç a determinades hores del (o de la ). També en aquesta línia de recerca s'ha constatat que els infarts de miocardi que tenen lloc entre les 8 i les 10 del matí són molt més letals que els que tenen lloc durant la resta del dia.

A més a més, es desenvolupen altres investigacions relacionades amb la cronobiologia sobre com afecten les alteracions del son a les persones que treballen a torns o de nit.

La neurodegeneració afecta el son… o dormir malament afavoreix la demència?

Un altre àmbit de recerca se centra en la relació que hi pot haver entre el son i la neurodegeneració.

Fa temps, es va constatar que totes les demències, com ara el Parkinson, l'Alzheimer o la demència frontotemporal, produeixen alteracions del son en fases avançades de la malaltia.

Però en els darrers anys s'ha descobert que els trastorns del son poden no ser només una conseqüència de la demència, sinó també un factor de risc.

Així, millorar la qualitat del son pot ser un mecanisme de protecció contra el desenvolupament del deteriorament cognitiu en edats avançades.

L'apnea obstructiva del son afecta la memòria

Una forma de millorar el descans és tractar les apnees obstructives del son. Aquesta malaltia la pateix entre un 15 i un 20% de la població i es tracta habitualment amb una CPAP (un petit aparell que administra, mitjançant una màscara, aire a pressió).

Entre el 40 i el 50% de la població més gran de 65 anys pateix algun tipus d'apnea obstructiva del son durant la nit. Els estudis estan dedicats a analitzar com aquestes apnees afecten la memòria i el desenvolupament d'algun tipus de demència.

De manera continuada, els responsables de la seguretat viària insisteixen en la necessitat de descansar durant els viatges llargs. I podria semblar un assumpte menor, però els experts en el son dediquen investigacions a definir els efectes de la privació del son en la conducció, molt semblants a la ingesta d'alcohol.

Si no dorms bé et farà més mal

La relació entre el son i la sensació del dolor també preocupa els investigadors.

Fins fa poc es creia que les persones amb dolor crònic dormien malament. Però el fenomen funciona a la inversa, és a dir, si no dormim bé canvia el nostre llindar del dolor.

Davant d'això, s'està posant èmfasi en tractaments contra el dolor crònic centrats a augmentar la quantitat i la qualitat del son del pacient, en comptes d'augmentar la medicació.

Afavorir i millorar el descans és un altre dels assumptes que ocupen i preocupen els especialistes.

Com que el son és un estadi cerebral complex, els fàrmacs destinats al seu tractament només poden aconseguir que el subjecte dormi, però no són capaços de reproduir fisiològicament les oscil·lacions entre la fase REM i la no REM. Encara més, la medicació afecta directament aquests cicles naturals.

Gadgets per dormir millor: cascos, música, matalassos que baixen la temperatura...

Per aquest motiu, estan apareixent nous treballs destinats a millorar el son, els quals se centren en dispositius d'estimulació musical o elèctrica.

Aquests gadgets, com cascos, emeten tons o vibracions que estimulen les ones lentes durant el nostre somni profund, perquè siguin més fondes i obtinguem un descans més reparador, respectant les oscil·lacions naturals dels cicles del son.

Tot i això, la seva utilitat clínica encara no ha estat demostrada.

També es treballa per estimular el son mitjançant la regulació de la temperatura corporal

Estan en proves matalassos i coixins amb sensors biomètrics per monitorar el son, que redueixen la temperatura de l'individu a l'inici del son no REM, cosa que en teoria augmenta la quantitat i la qualitat del son.

La dada: dormir menys de 6 hores augmenta la mortalitat

Hi ha una estadística des d'on es podria extreure una relació entre l'esperança de vida i l'índex de mortalitat amb el nombre d'hores que s'adormen.

I per això, podríem afirmar que entre els que dormen menys de sis hores i mitja de mitjana, el risc de mortalitat és el doble que entre les persones que dormen vuit hores.

Però la realitat oposada no és menys perjudicial, i es veu que entre les persones que necessiten dormir més hores del que és habitual l'esperança de vida també s'escurça. Potser això és perquè necessitin dormir més perquè ja pateixen algun problema o malaltia que els requereixi més hores de son.

"Ortosòmnia" o recerca del somni perfecte, una nova síndrome

Primer van ser els mòbils, després les tauletes i l'últim gadget que causa furor són els smartwatches i les polseres d'activitat. Aquests moderns dispositius prometen mesurar cadascun dels nostres passos, batecs, pulsacions, i, és clar, el nostre son.

Cada matí ens informen sobre el nombre d'hores que hem dormit i quin percentatge ha estat profund o lleuger. Aquest control és el que pot desencadenar en una nova malaltia: l'"ortosòmnia".

L'"ortosòmnia" és l'obsessió per dormir el nombre d'hores exacte i amb les condicions necessàries per a la reparació corporal i cerebral. Un repte que en comptes de fer-nos bé pot acabar provocant ansietat i insomni.

Encara més, s'han detectat casos en què símptomes com la irritabilitat, problemes de concentració, i fins i tot ansietat, es produïen només pel fet de comprovar als seus dispositius que el seu somni havia estat deficient.

Però la realitat és que l'eficàcia d'aquests gadgets és molt relativa, ja que els models més comercialitzats i populars es basen en els moviments del cos, cosa que no revela res de concloent sobre si estem adormits o no.

Quant de temps han de dormir les dones, els nens...?

Les necessitats de son venen determinades genèticament i hi ha factors relacionats amb el gènere i l'edat.

Generalitzant:

A les dones:

Durant l' edat fèrtil necessiten dormir uns 45 minuts més.

necessiten dormir uns 45 minuts més. A l'arribada a la menopausa , dormen menys i el somni és més fràgil.

, dormen menys i el somni és més fràgil. A la postmenopausa s'igualen els homes.

Als nens:

La necessitat de son és màxima fins als vuit anys i després es va equiparant a la dels adults.

A la tercera edat: