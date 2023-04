La pandèmia del coronavirus va suposar una revolució en l’àmbit laboral amb la implantació del teletreball, una modalitat que fins aquell moment s’havia practicat d’una manera molt discreta al nostre país. S’ha parlat molt des d’aleshores de les bondats de treballar a distància (estalvi de temps, conciliació laboral...). No obstant, no són pocs els experts que han advertit sobre les conseqüències que està tenint per a la salut.

El teletreball ha suposat una disminució de la mobilitat, cosa que ha afectat directament la circulació sanguínia. A part de les implicacions mèdiques que comporta això, l’increment d’hores sense moure’ns de la cadira, també ha suposat que apareguin o s’agreugin alguns problemes estètics.

«Al moure’ns menys, perdem massa muscular i la nostra circulació empitjora. Això, en el pla estètic, es fa visible en l’estat les bosses dels ulls i en l’increment de la flaccidesa i la cel·lulitis», explica Jerónimo Ors, farmacèutic i director de la firma de cosmètica natural Cosméticos Paquita Ors.

I, quan només falten dos mesos perquè arribi oficialment l’estiu, l’estació a la qual tots volem arribar amb la nostra millor figura, arriba la gran pregunta, podem acabar amb la temuda cel·lulitis?

Cel·lulitis, l’etern enemic

La cel·lulitis és un problema que es produeix quan el greix, o sigui l’excés de calories ingerit, es diposita en zones del cos que no estan preparades per fer-ho. A més, la vida sedentària fa que la circulació no funcioni correctament, i és per això que les partícules greixoses no arriben al seu destí i queden detingudes en zones en les quals la circulació va més a poc a poc, com passa habitualment a les cames.

«Quan mengem més del que necessitem, aquest excés es diposita fonamentalment a les cuixes, al ventre i al pit en el cas de les dones», explica Jerónimo Ors.

Al considerar-se un tema estètic bastant desagradable, l’ideal seria tenir la informació necessària per anticipar-nos-hi i prevenir-la de manera natural. Per evitar-la, Jerónimo Ors recomana practicar esports aeròbics diàriament (caminar, nedar, fer bicicleta, ballar...) i eliminar de la nostra dieta els greixos saturats tan presents en el menjar ràpid i en els ultraprocessats «el seu greix de baixa qualitat, a part d’augmentar el colesterol dolent, es diposita en zones inadequades amb més facilitat», indica.

Ara bé, si del que es tracta és d’acabar amb ella, a més de tenir en compte l’alimentació i de fer exercici físic, caldria recórrer a la cosmètica. «Una bona crema anticel·lulítica ha de portar quatre tipus d’actius: el primer, derivats de iode, perquè dissolen el greix; el segon, actius que milloren la circulació amb plantes com la bisnaga, la pela de taronja, que és rica en hesperidina, o el ginkgo; el tercer, substàncies que dissolguin la pell de taronja; i finalment, necessitem productes que regenerin el teixit fet malbé, com pot ser la centella asiàtica, perquè la pell no quedi flàccida», explica Jerónimo Ors.

Amb l’ús d’una crema anticel·lulítica que integri aquests quatre actius s’aconseguirà una disminució de volum, la progressiva desaparició de la pell de taronja i més fermesa i turgència.

Finalment, aquest farmacèutic inclou com a part de la solució les tècniques d’aparatologia, sobretot les destinades a millorar la circulació de retorn, com ho són els massatges limfàtics, els drenatges, l’LPG, etc.

Per què les dones tenen més tendència a la cel·lulitis?

Diferents estudis han demostrat que homes i dones acumulen greix en diferents zones del cos, cosa que es deu a la manera en què absorbim els greixos per part de l’intestí. Els homes són més propensos a acumular greix a la zona abdominal, però tenen molt menys tendència a la cel·lulitis.

Per la seva banda, el cos de la dona està preparat per emmagatzemar una quantitat de greix més gran, perquè aquesta energia estigui ràpidament disponible en els embarassos. Per això, la distribució del greix femení està repartida per tot el cos.