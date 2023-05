Les persones altament sensibles (PAS) són aquelles que tenen un sistema nerviós més receptiu i subtil que la gran majoria. Perceben els estímuls sensorials de forma més intensa i profunda, fet que els permet tenir una capacitat més gran per percebre el món que els envolta, però també els pot generar obstacles en la vida quotidiana.

Què és ser una persona altament sensible?

Ser una persona altament sensible (PAS) és tenir una sensibilitat emocional i sensorial per sobre de la mitjana. Segons la doctora Elaine Aron, que va encunyar el terme PAS, aproximadament el 15%-20% de la població mundial té aquesta característica innata.

Les persones altament sensibles processen la informació sensorial de manera més profunda i complexa que les persones no altament sensibles, cosa que les fa més propenses a sentir-se desconcertades per estímuls externs, com el soroll o els llums brillants. A més, tenen una capacitat empàtica excepcional, cosa que els permet llegir les emocions dels altres amb facilitat i sentir el seu dolor o patiment de manera profunda.

No obstant, ser una PAS no és només tenir una sensibilitat emocional i sensorial més alta que la mitjana. Les PAS també tendeixen a processar la informació de manera més reflexiva i analítica, fet que les fa més conscients dels detalls i matisos. Això pot conduir a un nivell més gran de reflexió i autoconsciència, però també pot convertir-se en una tendència a preocupar-se massa o a analitzar en excés les situacions.

En general, ser una PAS és un tret innat que influeix en la forma en què les persones perceben i processen el món al seu voltant. Les PAS no són necessàriament més intel·ligents o més emocionals que les persones no altament sensibles, simplement processen la informació de forma diferent.

Característiques clau de les persones altament sensibles

Les persones altament sensibles tenen una sèrie de característiques definitòries. Tot i que, com que cada persona és única, aquestes característiques es poden experimentar de manera diferent.

Aquestes són algunes de les característiques clau de les persones altament sensibles:

· Empatia excepcional: són capaces de sentir i llegir les emocions dels altres amb facilitat. Això els permet ser bons oients i proporcionar un suport emocional significatiu als que els envolten.

· Sensibilitat sensorial: tenen una sensibilitat sensorial més alta que la mitjana i poden sentir-se desconcertades pels estímuls externs, com el soroll, els llums brillants o les textures aspres.

· Reflexió profunda: tendeixen a reflexionar i analitzar les situacions de manera més profunda i detallada que les persones no altament sensibles. Això pot dur a una autoconsciència més gran i a una capacitat més gran per resoldre problemes, però també pot portar a la preocupació excessiva o la indecisió.

· Intensitat emocional: experimenten emocions més intensament que les persones no altament sensibles. Això pot ser una benedicció i una maledicció, ja que les PAS poden experimentar emocions positives de manera més intensa, però també poden sentir-se desconcertades per les emocions negatives.

· Creativitat: tendeixen a tenir una imaginació vívida i una creativitat excepcional. Això pot manifestar-se en diverses formes, com l’art, l’escriptura o la música.

Les persones PAS tenen dificultats en la seva vida diària?

Les persones altament sensibles (PAS) són individus que tenen un sistema nerviós altament reactiu, que els permet percebre de manera més profunda i detallada el seu entorn. Això significa que les PAS experimenten emocions intenses, processen informació amb més profunditat i tenen una capacitat més gran per captar subtileses al seu entorn.

Malgrat que aquesta característica pot ser vista com un avantatge, també pot presentar certs obstacles en la vida diària de les PAS.

Cinc obstacles en la vida quotidiana de les persones altament sensibles

Les persones altament sensibles (PAS) són aquelles que tenen una sensibilitat sensorial i emocional més gran que la majoria de les persones. Això significa que poden ser més conscients dels detalls subtils del seu entorn, experimentar emocions més intensament i sentir-se desconcertats més fàcilment per l’estrès i la sobrecàrrega sensorial. Tot i que ser altament sensible pot ser una benedicció en molts sentits, també pot presentar desafiaments únics en la vida quotidiana.

Aquests són els cinc obstacles comuns que les PAS poden tenir en la seva vida diària:

1. Sobrecàrrega sensorial: una de les característiques més conegudes de les PAS és la seva alta sensibilitat als estímuls sensorials. Els sons forts, els llums brillants, les olors intenses i altres estímuls poden ser aclaparadors per a les PAS i causar-los estrès i ansietat. En un món cada vegada més sorollós i caòtic, això pot fer que la vida quotidiana sigui molt difícil per a les PAS.

2. Preocupació excessiva: tendeixen a ser molt conscients dels detalls i a preocupar-se profundament per les coses. Això pot fer que sigui difícil per a elles deixar anar les preocupacions i relaxar-se, cosa que els pot afectar el benestar mental i emocional.

3. Dificultat per establir límits: sovint són molt empàtiques i poden tenir dificultats per dir ‘no’ als altres. Això pot portar a situacions en les quals les PAS se senten desconcertades o explotades.

4. Sensibilitat emocional: poden experimentar emocions més intensament que la majoria de les persones, cosa que pot ser esgotadora i desgastadora emocionalment. Les PAS també poden ser més vulnerables a la depressió i l’ansietat.

5. Dificultat per prendre decisions: sovint tenen dificultats per prendre decisions, ja que tenen una capacitat més gran per processar la informació i sospesar les opcions. Poden preocupar-se per prendre la decisió incorrecta o sentir-se desconcertades per la quantitat d’informació que necessiten processar.

En la societat actual, la majoria de les persones semblen dissenyades per desenvolupar-se sota alts nivells d’estrès i estimulació constant. No obstant, com veiem, les persones altament sensibles, per les seves característiques particulars, s’enfronten a desafiaments diaris que poden ser aclaparadors per a elles.