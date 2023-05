L’endometriosi és una malaltia crònica que afecta les dones en edat fèrtil. Aquesta afecció es produeix quan es detecta presència d’un teixit similar a l’endometri fora de l’úter, principalment a la cavitat pelviana i als ovaris, encara que pot aparèixer en altres parts del cos. Les dones que pateixen endometriosi senten dolor pelvià intens, sagnat menstrual abundant i dolor durant les relacions sexuals i, si no es tracta, la malaltia pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida i la fertilitat de les pacients.

Tot i que no té remei, hi ha tractaments per pal·liar els símptomes, com els medicaments per alleujar el dolor i reduir el creixement del teixit, així com la cirurgia per extirpar el teixit afectat. Si no es prenen mesures contra l’endometriosi, aquesta pot produir complicacions com infertilitat, obstrucció in- testinal o urinària, dolor crònic, ansietat i depressió. A més, també pot augmentar el risc de càncer d’ovari i problemes durant l’embaràs, com ara avortament espontani i part prematur. Els especialistes busquen un tractament precoç i adequat per minimitzar els símptomes i les complicacions.

Malauradament, aquest tractament només pot arribar després del seu diagnòstic, que pot endarrerir-se fins a 10 anys en molts casos. Els motius principals d’aquest endarreriment passen, per desgràcia, per una manca d’atenció per les característiques dels seus símptomes i per la visió androcentrista de la salut. Anna Sánchez, doctora en Sociologia per la Universitat Rovira i Virgili i experta en gènere, admet que "quan les afectades acudeixen a la consulta, sovint amb dolor pelvià intens, és fàcil que les seves queixes no siguin preses seriosament". "Donat que l’endometriosi no acostuma a ser visible en una exploració ginecològica rutinària, és freqüent que els seus símptomes s’atribueixin al cicle menstrual", afegeix. Tanmateix, Sánchez recorda que "la regla no hauria de produir dolor, tan sols una lleugera molèstia", i conclou que "els estereotips de gènere en l’atenció sanitària, així com la manca de formació i docència específica, contribueixen al fet que els seus símptomes siguin subestimats o no ben diagnosticats".

Tot i que afecta moltes dones i els seus símptomes poden arribar a ser greus, l’endometriosi encara no té una explicació causal. La manca d’investigació científica i de recursos destinats en el camp provoca que en un sistema sanitari que, diu Sànchez, "basa la seva actuació en l’evidència científica", la detecció de la malaltia sigui molt tardana.