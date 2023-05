Un equip de recerca de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha liderat un estudi que permetrà personalitzar el tractament dels pacients amb Crohn, per tal de millorar-ne la seva qualitat de vida. Es tracta d'una malaltia inflamatòria intestinal que limita a un 0,4% de la població a Espanya. Els investigadors han constatat que les persones fumadores o exfumadores tenen afectades les propietats de les cèl·lules mares del greix que s'utilitza per al tractament de la patologia. Amb aquesta conclusió, els experts han evidenciat que els pacients que fumen no poden rebre el mateix tractament que aquells que no ho fan i, per tant, el més indicat seria canviar les cèl·lules mare per cèl·lules al·logèniques d’un donant sa.

"En el cas de pacients fumadors o exfumadors el més indicat seria utilitzar cèl·lules al·logèniques d’un donant sa que no hagi fumat, mentre que per tractar fístules d’un malalt de Crohn que no ha fumat, el millor seria fer servir cèl·lules autòlogues", assenyala Albert Boronat, primer autor del treball. Malgrat que, actualment, encara no s'ha trobat una cura definitiva per a la malaltia, sí que existeixen diferents tractaments per controlar-la. La teràpia més comuna és a través de les cèl·lules mare del greix del cos. Per fer-ho, els experts utilitzen dues metodologies. Per una banda, extreuen la grassa del propi pacient i les cèl·lules amb les propietats són empeltades al teixit danyat per la fístula; i per l'altra, apliquen a la zona afectada un fàrmac compost del mateix material, però procedent d’altres persones. Ara, i gràcies a la investigació liderada per l'IISPV, els professionals sanitaris sabran quin tractament aplicar segons si es tracta d'una persona fumadora o d'una que no ho ha estat mai. La recerca també ha comptat amb la col·laboració de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l’Hospital Universitari Vall d'Hebron i la Universitat Rovira i Virgili (URV).