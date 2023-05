L’arròs i la pasta són aliments les sobres dels quals acostumen a guardar-se en tàpers per posteriorment reescalfar-les al microones. Per molt que aquesta mesura serveixi per evitar el malbaratament de menjar, la tecnòloga d’aliments Beatriz Robles ha alertat de les greus conseqüències que pot tenir aquesta pràctica en la nostra salut.

«No podem perdre el compte ni dels dies que fa que és a la nevera ni de les vegades que l’hem reescalfat», ha dit l’experta al començament de la seva intervenció en el programa Saber Vivir. Tal com ha defensat Robles en el programa de salut i benestar presentat per Miriam Moreno, el menjar sobrant que guardem a la carmanyola «només l’hem de reescalfar una vegada». ¿Sabes que el arroz 🍚 y la pasta no deben conservarse más de 24h en el frigo❄️?

Incluso aunque sepan bien, si no se consumen en un plazo breve pueden tener toxinas de Bacillus cereus 🦠.

Te lo cuento en 📺 @SaberVivirTVE https://t.co/ucaAIMP0jB#SaberVivirTVE @la2_tve pic.twitter.com/zZzdbjYmXl — Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 18 de abril de 2023 A més, l’experta fa especial incís en el «cas paradigmàtic» de la pasta i l’arròs, productes amb microorganismes com el Bacillus cereus, molt resistents a les temperatures elevades: «Amb els cicles de reescalfament podem fer que germinin les espores i comencin a aparèixer toxines a partir d’aquests bacteris, que ens poden produir una gastroenteritis», ha assegurat. «Aquest és un tema seriós, malgrat que [el menjar] tenia, en principi, una olor i un gust formidables», ha afegit.