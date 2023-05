Seguir una alimentació variada, basada en productes saludables, és la principal clau per aconseguir un estil de vida òptim. Hi ha certs aliments que ens aporten els beneficis que el nostre cos necessita i que els experts ens recomanen menjar-los diàriament. El kiwi, l'alvocat, les nous i els ous són exemples d'aquest tipus d'aliments que podem introduir en els nostres menús dia rere dia. Ara, analitzarem un altre d'aquests productes i veurem què passa si el menges cada dia.

Els beneficis del tomàquet

El tomàquet és un dels aliments més beneficiosos que podem prendre a la nostra dieta. Aquest producte és una font de vitamines i minerals que ajuden a enfortir el nostre sistema immunitari. A més, també cal destacar-ne el contingut en licopè, que segons alguns estudis, ajuda a reduir el risc d'alguns càncers.

Per si no fos prou, és un aliment lleuger i baix en calories, perfecte per a les dietes de control de pes. A més, la seva versatilitat el converteix en un indispensable a tots els rebosts. En amanida, sec, o ratllat són només algunes de les múltiples preparacions a què es presta.

Entre els beneficis de consumir un tomàquet al dia destaquen els següents:

Ajuda a tenir una bona digestió

Millora l'elasticitat i preveu l'envelliment prematur de la pell gràcies als elements antioxidants

gràcies als Regula el trànsit intestinal perquè és molt ric en fibra i aigua

perquè és molt i aigua Protegeix els pulmons

Ajuda a controlar la tensió arterial i prevé les malalties cardiovasculars

i prevé les Disminueix els nivells de colesterol

Combat les infeccions

Prevé certs tipus de càncer

Millora la salut visual gràcies a la luteïna i la vitamina A que conté

Tot i que, aquest aliment és molt beneficiós per a l'organisme, no és convenient fer-ne un consum excessiu perquè en algunes persones pot provocar problemes de reflux o acidesa.

La forma més saludable de menjar tomàquets cada dia

Prendre tomàquets crus és la forma més habitual de consum: en amanida, ratllat sobre una torrada, o simplement, partit amb un rajolí d'oli d'oliva verge extra.

Tot i això, alguns estudis afirmen que amb la calor s'augmenta el poder antioxidant del licopè, per la qual cosa consumir tomàquets cuits es converteix en una opció molt recomanable per lluitar contra els radicals lliures i mantenir el nostre organisme sa i protegit. Combina les diferents maneres de preparar-lo per beneficiar-te al màxim de les seves múltiples propietats.