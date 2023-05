La crema de cacauet, un producte històricament vinculat a la cultura gastronòmica nord-americana, ha començat a traspassar fronteres i ja és un article habitual a les prestatgeries dels supermercats i els rebostos de les llars espanyoles.

No obstant, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) va emetre aquest dilluns una advertència per a persones al·lèrgiques a les proteïnes de la llet després de detectar llet no declarada en un producte de mantega de cacauet amb llavors de xocolata procedent d’Eslovènia.

En concret, es tracta d’un producte denominat comercialment Peanut Butter, Chocolate Chip, de la marca Nature’s Finest, que s’ha comercialitzat en pots de vidre de 350 grams i que pertany al lot número L0107, amb data de caducitat estimada per a l’1 de juliol.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha sigut a la Comunitat de Madrid, si bé l’Aesan no descarta que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a les proteïnes de la llet que puguin tenir el producte anteriorment esmentat a casa seva que s’abstinguin de consumir-lo.

Per contra, el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població, remarca l’Aesan. Aquesta informació ha sigut traslladada a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.