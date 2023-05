L'estiu ja és aquí i, després de setmanes d'entrenament i estricta dieta, ara toca gaudir dels dies de platja o la piscina i sol. Però alerta que, com tothom sap, les vacances vénen acompanyades d'excessos, que es poden convertir en uns quilos de més quan pugem a la bàscula. Però no ens angoixem, perquè l'assessora nutricional d'Anaconda Foods, María Caro, ens explicarà en aquest article aquells hàbits i costums que podem evitar perquè s'espatlli l'operació biquini, que tant ens ha costat:

Reduïm l'exercici físic. No ho facis!

Un cop aconseguit l'objectiu de reduir pes per a l'estiu i comencem a gaudir-ne, se'ns oblida que cal mantenir la dinàmica i caiem en el sedentarisme. Serà qüestió de setmanes veure que el nostre cos recupera pes i tirarem per la borda tot l'esforç fet. No cal seguir una estricta rutina, només cal aprofitar els dies de piscina o platja per nedar una mica, passejar, jugar a les pales o practiques algun esport aquàtic, com pàdel surf o piragüisme, ja que no només t'ajudarà a mantenir-te, sinó que, a més, et sentiràs enèrgic i saludable.

Alerta amb els grans menjars

A l'estiu tenim més temps lliure i més plans, que sempre van de la mà de dinars i sopars amb amics i familiars, els set dies de la setmana. Opta per aquells plats típics d'aquesta estació, que són frescos i sans, com les amanides, el gaspatxo o el meló amb pernil, i canvia el peix fregit per tall a la brasa.

Més aigua, menys alcohol

Vacances i cerveseta sembla que són inseparables a l'estiu. L'alcohol és una de les begudes que més ens engreixen. No cal que et tornis abstemi, però intenta controlar-ne el consum, opta pel vi (i si és rebaixat, millor) i beu molta aigua. Prova a barrejar-hi cogombre, menta o llimona, que a més de refrescar-te en eks mesos de calor, és la millor aliada perquè mantinguem l'energia i lluïm radiants.

Evita picar

L'estiu és probablement una de les èpoques que més es caracteritza pel pica-pica entre hores. Aquest aperitiu amb amics al quiosquet, on és inevitable caure en la temptació d'acompanyar-lo amb algun piscolabis insà. Però no et preocupis, no et direm que no ho facis, només es tracta d'escollir bé, com unes olives.

Ull amb els gelats

El dolç per excel·lència de l'estiu, tan fresc i saborós però també tan carregat de calories i additius artificials. Els gelats són un plaer de l'estiu, però no n'hem d'abusar. Una bona alternativa és optar per gelats de fruitar naturals, fins i tot fer-los tu mateix a casa, com un sorbet de síndria, gelat natural de plàtan, granissat de llimona o de fruites, són algunes de les opcions que pots tenir en compte.