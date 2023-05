Quan en termes mèdics parlem d'una malaltia aguda, parlem d'un episodi comptat o dos, quan es repeteix de forma continuada en un mateix any, ja parlem de malaltia crònica, la qual, requereix un tractament diferent per tal de fer-li front. Cada vegada hi ha més persones que pateixen episodis de sinusitis o problemes respiratoris en el nostre país, aquestes dades augmenten en entorns urbans, segons dades de l'OMS, AstraZeneca i 'Quirón Salud'.

Què és la sinusitis?

És una inflamació dels sins paranasals, unes cavitats situades a l'interior dels ossos que envolten les fosses nasals. Tenim un total de 8 sins paranasals, quatre a cada costat.

El 90% d'aquestes inflamacions es produeix per contraure rinitis, inflamació de la mucosa nasal, la qual pot ser al·lèrgica o no al·lèrgica. Quan parlem de rinitis al·lèrgica és molt més senzill descobrir el factor desencadenant i tractar-lo, ja que la detecció a través de proves a la pell o analítiques solen ser molt fiables. El problema és quan tenim una rinitis no al·lèrgica, la qual pot ser provocada per diverses causes o subtipus de rinitis, la vasomotora, la provocada per l'estrès, pels canvis de temperatura sobtats...

La rinitis, normalment sol anar acompanyada de dolor i mucositat verdosa, però aquí ja parlem d'una infecció amb majúscules i el tractament, segurament, anirà acompanyat de corticoides, mucolític i, potser també antibiòtic, segons el diagnòstic del doctor. Aquesta malaltia s'anomena rinosinusitis.

L'altre 10% restant es produeix per infecció a les dents

Normalment, aquests dos casos es produeixen en persones que ho pateixen de forma aguda, però quan es produeix de forma crònica, hi ha més factors que ho agreugen i s'han de tractar amb altres remeis. La rinitis no al·lèrgica entraria en aquest format crònic perquè la no possible detecció fa molt difícil el seu tractament i així doncs, s'agreuja el problema.

Les sinusitis cròniques

Poden produir-se per diverses causes:

Malformacions en la fosa nasal, produint un mal drenatge de les fosses

produint un mal drenatge de les fosses Malalties relacionades amb la immunitat

Originades a partir de malalties pulmonars

Al·lèrgies mal controlades

mal controlades Originades a partir de problemes en les vies aèries sense una causa coneguda, no al·lèrgica

Tot i això, el més important és que, davant de qualsevol signe d'alerta del nostre estat de salut, acudim al nostre metge per tal que ens faci les proves i el diagnòstic adequat.

Remeis per combatre la sinusitis crònica: