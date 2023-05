Els adolescents que consumeixen una quantitat més gran d'aliments i beures ultraprocessats presenten més problemes de caire psicosocial, segons una investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i l'Institut de Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). L'anàlisi s'ha fet sobre els hàbits de mig miler d'adolescents espanyols d'entre 13 i 18 anys. Els responsables de la investigació afirmen que la compra d'aliments i beures ultraprocessats s'ha triplicat a Espanya en les últimes dècades, i subratllen que els adolescents són els principals consumidors d'aquest tipus de productes industrials.

Aquests aliments, afirmen l'ICTA-UAB i l'IDIBGI, es caracteritzen per la baixa quantitat de nutrients (com ara proteïnes i fibres), l'alt contingut calòric (com ara greixos saturats i sucres afegits) i la presència d'additius (com ara colorants i potenciadors del sabor), que els fan "molt atractius, saborosos i addictius".

L'estudi, en què també col·laboren la Facultat de Medicina i l'Institut de Neurociències, ambdós de la UAB, i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, analitza la relació entre la ingesta d'ultraprocessats i les dificultats psicosocials (baix estat d'ànim, sensacions d'ansietat o problemes d'atenció) o altres problemes de conducta, tenint en compte el consum diari de fruites i verdures i el nivell d'activitat física setmanal dels participants, variables que tenen efectes positius contrastats per a la salut mental.

La recerca va mostrar una associació "directa" entre un elevat consum d'aliments i begudes ultraprocessades, el malestar emocional i els problemes de conducta, i va destacar l'associació amb el baix estat d'ànim reportat per les persones adolescents que van participar a l'estudi.

Els adolescents van assenyalar un consum mitjà de 7,7 ultraprocessats el dia anterior, amb un consum més elevat entre els nois (8,6 ultraprocessats per 7 les noies). La majoria dels participants van indicar haver consumit embotits, galetes i carns processades (50-60 %), productes de xocolata, aperitius, begudes de xocolata i salses (40-50 %), iogurts de sabors, pans processats i brioixeria, cereals ensucrats, refrescos, sucs de fruita envasats i patates fregides processades (30-40 %).

Aquesta rutina es va comparar amb la del consum de fruita i verdura. Els adolescents van declarar un consum mitjà d'1,93 racions/dia, molt allunyat de les cinc racions al dia recomanades, i van afirmar fer activitat física una mitjana de 2,9 dies a la setmana. Mentre que el consum de fruites i verdures va ser superior entre les noies adolescents (2 racions elles davant 1,7 racions ells), els nois van reportar més nivells d'activitat física (3,6 dies ells davant 2,3 dies elles).

A més, un 26,2% dels participants van presentar algun tipus de problema psicosocial: un 33,9% relacionat amb malestar emocional, principalment depressió o ansietat, un 9,5% referent a problemes d'atenció i un 3,9% relacionat amb problemes de tipus conductual. Per sexes, les noies van mostrar una problemàtica psicosocial més gran en totes les esferes (26,4% envers 22,2%, respectivament), especialment en relació amb l'estat d'ànim baix i les sensacions d'ansietat, exceptuant els problemes de conducta, que van ser similars entre tots dos sexes.

"L'associació trobada entre el consum d'ultraprocessats i els problemes d'estat d'ànim i ansietat en adolescents és congruent amb estudis anteriors realitzats en mostres similars", explica Pietro Tonini, investigador de l'ICTA-UAB i primer autor de l'estudi juntament amb Marta Reals, de l'IDIBGI. Tonini afegeix que els resultats obtinguts indiquen que cal estudiar més a fons la relació entre el consum d'aquests productes i els problemes d'atenció i de conducta.

"La relació entre ultraprocessats i els problemes psicosocials és més marcada entre els adolescents homes; això podria ser degut al fet que ells consumeixen més quantitat de determinats tipus d'ultraprocessats, com begudes ensucrades i edulcorades (refrescos i begudes energètiques i sucs de fruita envasats) i carns processades, així com al fet que prenen menys fruita i verdura", indica.