Cada vegada és més comú trobar productes miraculosos per Internet, aprimar-se i mostrar un cos bonic està a l'ordre del dia i més quan arriba l'estiu. Les xarxes socials, els biquinis i la pressió social, provoquen voler tenir un cos de 10, però, vols aconseguir aquest cos i a sobre, evitar malalties com la diabetis?

El pa de sègol és el teu aliat, perquè és un producte saludable, que tot i tenir un sabor més amarg que el pa blanc, no conté tants additius i conté molta fibra i, altres nutrients alimentaris molt saludables per al teu cos.

Respecte al sabor, és molt més intens que el del pa de blat i, això, agrada a molts dels seus consumidors. No és gaire recomanable fer-lo servir per als entrepans, ja que el seu sabor intens, evadeix el sabor dels complements de l'entrepà, tant sigui d'embotits com vegetals, per exemple.

Sí que es recomana menjar-lo sol per acompanyar els menjars principals

El contingut en fibra és més alt que el pa de blat i afavoreix d'una forma rellevant el nostre trànsit intestinal, evitant el restrenyiment i la inflamació digestiva. També, hem de deixar clar que no hi ha cap estudi, almenys, fins a dia d'avui, que avali que el pa de sègol aprimi, però sí que hi ha un munt de qualitats que ajuden a perdre pes, si el consumim de forma regular.

La seva alta concentració en fibra fa que el nostre sistema digestiu estigui regulat i això ens ajudarà a anar de ventre regularment i a no estar inflats. A més a més, el pa de sègol farà que sentis l'estómac saciat molt més de pressa que amb altres aliments, ja que, l'alt contingut de fibra, sacia més ràpidament. El pa de sègol integral, també és igual de beneficiós amb aquests aspectes digestius i saciants.

El pa de sègol aprima, per les seves propietats intestinals

Una de les seves altres característiques és que té un color fosc i un sabor més amarg que el pa de blat. A més a més, té més temps de conservació i té gluten, però amb unes quantitats més petites. També és menys calòric, ja que per cada 100 grams de pa de sègol, tenim 3,3 grams de greix.

Beneficis per la salut:

Aquest pa és apte per a diabètics

Evita els càlculs biliars

Disminueix el colesterol

Rebaixa la inflamació , tot i que, conté gluten

, tot i que, conté Evita la hipertensió

Disminueix el risc de patir alguns tipus de càncers

Cada vegada hi ha més experts que recomanen eliminar el pa de la nostra dieta, o almenys, "el pa de tota la vida" i substituir-lo pel pa de sègol, per exemple.