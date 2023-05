Els remeis casolans de les àvies són els millors perquè utilitzen productes naturals i que, normalment, no són ni perjudicials per a la salut, ni cars i, a part, serveixen per a tot, la neteja, la bellesa, la salut física... Hi ha un munt de remeis i beneficis.

Els peus són una de les zones més delicades que té el nostre cos perquè gràcies a ells ens podem desplaçar d'un lloc a un altre, tot i que, moltes vegades no els cuidem ni els hi prestem l'atenció necessària. El vinagre de poma és un producte espectacular que et portarà un munt de beneficis per la salut dels teus peus. El vinagre de poma és molt bo per les seves propietats bactericides, ja que protegeix de molts bacteris i mata el que ens pot arribar a fer mal. L'àcid acètic que conté és el que fa aquesta funció, canvia el pH i neutralitza la mala olor, per exemple. Posar una palangana amb aigua tíbia o calenta, amb una tassa o unes gotes de vinagre, segons la necessitat del moment, juntament amb unes gotes d'oli essencial d'espígol, farà que els nostres peus es relaxin, se suavitzin i que deixin de fer mala olor. El vinagre El vinagre té un alt poder contra el dolor i la inflamació Un producte econòmic que tots tenim a casa, normalment, fet servir per condimentar l'amanida, però també utilitzat per a altres aspectes de la llar, ja que les seves propietats són múltiples i poden servir fins i tot, per fer fora les mosques i mosquits de la nostra llar. Aquí teniu altres beneficis que podeu obtenir fent servir el vinagre de poma en una palangana i aigua tíbia o calenta per ajudar als nostres peus: Combatre els fongs : crea una barrera protectora contra ells

, reduint la producció de fluids i fent de barrera per evitar que creixin els bacteris Desinflama la pell i alleuja el dolor Com haig de fer servir el vinagre per que em faci l'efecte desitjat? Haig de posar aigua calenta en una palangana i afegir-hi unes gotes de vinagre de poma i en alguns casos, una tasseta. Posar els peus durant 15-20 minuts ens ajudarà a obtenir tots els beneficis esmentats anteriorment. En el cas concret de voler desinflamar i alleugerir el dolor, haurem de barrejar el vinagre amb mitja tassa de sal marina perquè així regularem la circulació sanguínia i alleugerarem la tensió muscular. Vinagre en botànica: així l’heu d’utilitzar per a la cura de les vostres plantes Contraindicacions i recomanacions d'ús: S'ha d'utilitzar de forma moderada, no diàriament i, en cas de tenir una ferida no utilitzar-lo perquè podria irritar la pell i crear un problema més greu.

amb sabó natural Eixugar-se bé els peus amb la tovallola i treure la humitat després de fer el tractament és fonamental per evitar l'aparició de fongs.