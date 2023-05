Recentment, i durant els últims anys, han anat publicant-se estudis que diuen que realitzar activitats com aprendre idiomes, jugar a escacs o fer meditació, entre altres accions estimulants pel cervell, poden prevenir malalties relacionades amb aquest òrgan, com poden ser l’alzheimer o la demència. Ara, segons un nou document firmat per un equip de la Universitat de Ginebra (UNIGE), HESO Ginebra i EPFL a Neurolmage:Reports, s’han trobat indicis que apunten que l’escolta de música i aprendre a tocar un instrument, i fer-ho habitualment, pot endarrerir el deteriorament cognitiu en gent gran sana perquè s’estimula la producció de matèria gris.

Els investigadors de l’UNIGE van seguir, per desenvolupar l’estudi, a més de 100 jubilats que mai havien tocat un instrument. Aquests van ser inscrits en un curs de piano i de sensibilització musical durant sis mesos. Després d’aquest període, l’estudi diu que la pràctica musical i l’escolta activa podrien prevenir el deteriorament de la memòria del treball. Aquestes activitats, segons explica el document, fomenten la plasticitat cerebral i s’associen a un augment del volum de matèria gris. També s’han mesurat efectes positius sobre la memòria del treball. L’estudi va treballar, en total, amb 132 jubilats sans d’entre 62 i 78 anys. Millor tocar que escoltar Durant l’estudi, els 132 participants es van dividir en dos grups aleatòriament i independentment de la seva motivació per tocar un instrument. L’única condició era que mai haguessin tingut cap experiència relacionada amb l’aprenentatge musical perquè qualsevol experiència, per breu que fos, podria deixar petjades al cervell, fet que hauria alterat els resultats de l’estudi. Així, la meitat dels participants van començar a rebre classes de piano i l’altra meitat classes d’escolta activa, centrades en el reconeixement d’instruments i l’anàlisi de les propietats musicals en una gran gamma d’estils musicals. Les classes tenien una hora de duració, eren diàries i, a més, els participants dels dos grups havien de fer deures 30 minuts al dia. Al final dels sis mesos, els efectes comuns entre grups mostraven un augment de la matèria gris a quatre regions del cervell implicades en el funcionament cognitiu de nivell alt i el seu rendiment va incrementar-se en un 6%. També es va trobar que la qualitat de la son, el nombre de lliçons seguides i l’entrenament diari repercutien positivament. Tot i així, també es va demostrar que, mentre el grup de piano mantenia el volum de matèria gris al còrtex auditiu, el grup d’escolta activa presentava una disminució respecte a l’altre.