Que l’alcohol té nombrosos efectes negatius i nocius pel nostre organisme no és cap secret. Tot i això, és la droga més estesa arreu del món per la normalització del seu consum i el seu paper en celebracions o reunions socials. Que el seu consum no estigui limitat no vol dir que podem beure tot el que vulguem i són nombrosos els estudis que demostren quins efectes patim si no mantenim un consum responsable.

L’últim el firma la Universitat East Anglia del Regne Unit i conclou que els bevedors que abusen de l’alcohol podrien córrer el risc de perdre massa muscular i patir fragilitat a la vellesa. Les persones amb menor quantitat de massa muscular bebien, segons l’estudi, 10 unitats o més al dia -l’equivalent aproximadament a una ampolla de vi-. L’equip investigador afirma que les seves troballes, principalment en persones d’entre 50 i 60 anys, suggereixen una altra raó per reduir el consum d’aquesta substància. Segons Ailsa Welch, de la facultat de medicina de Norwich de la universitat, afirma a l’estudi que "la pèrdua de massa muscular a mesura que envellim provoca problemes de debilitat i fragilitat a les etapes posteriors de la vida. El consum d’alcohol és un factor important de risc modificable de moltes malalties, per la qual cosa voldríem saber més sobre la relació entre el consum d’alcohol i la salut muscular a mesura que envellim". A l’estudi, els investigadors van estudiar quina quantitat d’alcohol bevia la gent i ho van comparar amb la quantiat de massa muscular que tenien. També es van tenir en compte aspectes com la quantitat de proteïnes que consumien, els seus nivells d’activitat física i altres factors que pogessin influir en la quantiat de massa muscular que tenien. "Vam descobrir que els que bevien molt alcohol tenien una menor quantitat de muscul esquelètic en comparació amb els que bevien menys. Vam veure que es convertia en un veritable problema quan la gent bevia 10 unitats o més al dia, l’equivalent a una ampolla de vi o a quatre o cinc pintes", diu la doctora Jane Skinner, de la mateixa facultat. En definitiva, tot i que Skinner apunta que "el consum d’alcohol i la massa muscular es van mesurar de forma transversal, així que no podem estar segurs que existeixi una relació causal", "l’estudi sí demostra que l’alcohol pot tenir efectes nocius sobre la massa muscular a nivells de consum més elevats". "Sabíem que la pèrdua de massa muscular a mesura que envellim comporta problemes de fragilitat i debilitat, així que els resultats suggereixen una altra raó per evitar el consum rutinari de grans quantitats d’alcohol a la mitjana edat i als primers anys de la vellesa", conclou la doctora.