És un dels objectius d’any nou més habituals. «Aquest any em posaré en forma», diem. «Demà començo el gimnàs», repetim mentre agafem una patata fregida del centre de la taula. És ben cert que molts ho intenten, però no sempre és fàcil, tenint en compte que hem de compaginar una nova tasca, l’exercici, amb la feina, la família i les tasques rutinàries que se’n deriven de cuidar una casa. Però res és impossible i, de fet, estar en forma té tants beneficis per a la salut, que hauria de ser prioritari.

Segons la Universitat de California, estar en forma tota la vida redueix el risc de patir problemes del cor, la pressió arterial alta i malalties com la diabetis i alguns tipus de càncer. A més, fer exercici serveix per controlar el pes, millorar la son, prevenir l’estrès i la depressió i per incrementar el nivell d’energia. Pel que fa als avantatges, les persones que estan en forma tenen una millor agudesa mental i són més productius, milloren el seu estat general de salut, tenen menys possibilitats de lesionar-se i tenen més facilitat per perdre pes. Cal recordar que els músculs cremen més calories que els greixos i que, per tant, a més massa muscular, més calories es cremaran tant en estat d’activitat com en estat d’inactivitat.

En aquest sentit, segons les directrius del centre, cal fer aproximadament uns 150 minuts o més d’exercici físic aeròbic d’intensitat mitjana, tot i que es recomana fer tant com es pugui i combinar-lo amb exercici anaeròbic.

Tot i que pot semblar molt, fer exercici no vol dir necessàriament sortir a córrer o anar al gimnàs, sinó que caminar ràpid, ballar o fins i tot la jardineria poden servir. Cal recordar que una persona crema gairebé el doble de calories caminant lent, que quedant-se segut.

Pel que fa a l’exercici d’alta intensitat, el senderisme de muntanya, anar a córrer, nadar o entrenaments d’esports com el crossfit són alguns exemples. Abans de fer-los, caldria passar una revisió mèdica per descartar possibles contraindicacions.

Consells saludables

Estar en forma és relativament fàcil un cop has convertit l’exercici físic en rutina. Mantenir un entrenament habitual i una dieta equilibrada és més que suficient. No obstant això, qui no està acostumat a fer esport pot veure l‘objectiu molt llunyà. El cert és que el cos es posa en forma bastant ràpid, però les primeres setmanes poden ser complicades. Aquests son alguns exemples per començar: