Ja estem a les portes de l'estiu, o almenys les temperatures s'hi acosten bastant, després d'unes setmanes de pluges intermitents i temps inestable. Durant aquest últim cap de setmana de maig, les platges s'han començat a emplenar i cada vegada et queda menys temps per aconseguir el cos d'infart que necessites per lluir el teu banyador. Els aparadors comencen a mostrar banyadors i biquinis d'allò més bonics i per a tots els gustos, els que ensenyen més i els que ensenyen menys, però l'època de la platja ha arribat.

Aquesta setmana entrem al juny i per aconseguir perdre aquests quilets de més d'una forma ràpida i saludable, t'explicarem 3 iogurts que hauràs d'introduir en la teva dieta i en un tres i no res aconseguiràs el cos d'infart que desitges, perdent pes i complementant-lo amb una mica d'esport per tonificar les parts del cos que desitgis.

Els iogurts són productes molt recomanats pels experts de la nutrició i pels metges, ja que és un aliment que té una gran quantitat de beneficis per a la salut, conté probiòtics per ajudar al nostre intestí a sentir-se en equilibri, sense patir inflamacions severes i així ajudant que el nostre trànsit intestinal funcioni correctament, també ens ajuda a obtenir el calci necessari per als nostres ossos.

El iogurt és un probiòtic que serveix com a medicament natural quan es tracta de problemes intestinals. Segons "Saber Vivir", alguns investigadors japonesos han comprovat que el iogurt té altres beneficis que ajudaran a la teva salut bucal, com per exemple, t'ajudarà a combatre el mal alè, les càries o les malalties de les genives.

Els experts de l'Associació Espanyola de Fabricants de Iogurt i Postres Làctics recomanen prendre un iogurt natural sense sucres afegits, diàriament. Hi ha una gran diversitat de productes làctics i de iogurts, però no tots són igual de saludables per al nostre organisme.

Segons experts nutricionals els més recomanables són els proteïcs, els iogurts naturals i els que no contenen sucre afegit

Iogurt de proteïnes : els que contenen un 0% de matèria grassa i sense sucres afegits , importantíssims per perdre pes i mantenir una salut intestinal correcta. Poder mantenir una bona flora intestinal i poder anar a fer de ventre regularment és imprescindible per aconseguir un cos d'infart i una salut envejable . També hem de deixar clar que per aconseguir aquests iogurts , hem de llegir molt bé totes les etiquetes dels productes i veure la " veracitat " de l'etiquetatge cada iogurt, tot i que, els proteics són molt positius per la nostra salut.

és un iogurt molt recomanat pels experts, tot i que, com hem esmentat anteriorment, l'etiquetatge és importantíssim i poder veure si tenen més o menys sucres afegits, ens serà de gran ajuda si volem perdre pes i mantenir-nos sans.

Quan triem iogurts, sempre, hauríem d'optar pels iogurts naturals sense sucres afegits

Iogurt natural: hem d'evitar els de sabors, ja que porten saboritzants i edulcorants extres per tal d'aconseguir un sabor dolç al nostre paladar. Recordem, sempre sense sucres afegits, eliminem de la llista els iogurts ensucrats i si volem sucre, posem-li nosaltres a casa, però de forma conscient, i amb una quantitat mínima o buscant altres alternatives saludables.

Què ha de contenir l'etiquetatge del nostre iogurt:

Segons la recomanació que fa la dietista i nutricionista, Sara Jiménez, a 'Healthy Food', els iogurts només haurien de contindre llet i ferments làctics. María Giménez Ramos, afegeix que la llet en pols o la nata també poden apareixen en els iogurts grecs. I com a màxim han de tenir 5 grams de sucre per cada 100 grams de iogurt.

Les etiquetes dels productes porten diversa informació obligatòria, on ha d'aparèixer el nom de l'aliment, el lot, la quantitat neta, la data de consum preferent o data de caducitat, ingredients i informació nutricional. Si els productes es consideren més saludables que d'altres perquè contenen menys sal, més fibra o menys sucre, això estarà revisat per EFSA, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària.

Així doncs, ara ja coneixes tres productes de la mateixa família que t'ajudaran a perdre pes i a cuidar la teva salut intestinal. S'apropa l'estiu i encara tens temps d'aconseguir el cos desitjat abans que s'apropin els dies de vacances. Combinar una bona alimentació, juntament amb esport físic moderat és el pla més eficaç per aconseguir un cos d'infart sense perdre salut.