La Regió Sanitària de Catalunya Central, juntament amb la Xarxa de Prevenció del Tabaquisme de Catalunya i Control del Tabaquisme han impulsat la jornada "Setmana sense Fum" d'aquest 2023 amb diverses activitats, les quals s'han pogut dur a terme a 18 organitzacions i institucions de tot el territori.

La "Setmana sense Fum" acaba avui, 31 de maig, amb el Dia Mundial sense Tabac

Des del dia 25 de maig fins avui, s'han pogut realitzar diverses accions online i presencials per tal d'acostar la realitat del tabac als menors, ja que, malauradament, cada vegada n'hi ha més que fumen. La Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme ha promogut aquestes dues activitats per tal d'acostar-se als joves:

'Desmuntem mites': joc online i presencial, on apareixen 12 mites sobre el tabac i els seus efectes

'Ens movem per la salut i el medi ambient. T'apuntes a reduir les burilles al carrer?', amb aquesta activitat es promou la recollida selectiva de les burilles del medi, tirades al voltant de l'escola, carrers on un viu, lloc de treball dels familiars... Per tal de fomentar l'activitat física i la conscienciació amb el medi ambient i la salut.

Aquestes activitats presencials s'han dut a terme en diversos centres sanitaris, centres educatius i espais públics municipals, per tal que fossin visibles pel públic escollit per aquesta campanya. Abans de realitzar les activitats es feia una petita xerrada per tal de sensibilitzar col·lectivament als joves.

Actualment, el nombre de persones fumadores a Catalunya és d'1,5 milions, aproximadament

La dada més alarmant és que el 24,1% de la població de 15 anys cap amunt fumava de forma continuada i un 6,9% estava exposada de forma passiva al fum del tabac, pel consum d'altres persones dins la llar. Aquestes dades són el resultat de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2022.

La regió de la Catalunya Central durant el curs 2021-2022 va dur a terme el Projecte DESKcohort, en el qual es va fer un mostreig de 9.265 alumnes d'entre 2n i 4rt d'ESO, 2n de Batxillerat i 2n de CFGM per tal de veure quants d'ells fumaven. Els resultats van ser que un 8% de les noies i un 5,5% dels nois fumaven cada dia i que, l'ús de cigarretes electròniques era d'un 8,9% entre nois i noies.

Cuidar la salut és cosa de tots i començar pels més joves és fonamental per evitar mals majors

En la "Setmana sense Fum" es fomenten activitats per a persones de diverses edats, però a la Catalunya Central, aquest any, s'han centrat en els joves, un dels públics fonamentals per millorar el benestar comú de la societat.