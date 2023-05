La covid-19 va arribar a Catalunya el 2020 per posar-ho tot de cap per avall. El confinament va ser només una de les conseqüències d’una afecció desconeguda que va obligar el sistema sanitari a reaccionar d’una forma veloç i efectiva. El 2021 van arribar les vacunes i a poc a poc la situació ha tornat a la normalitat.

Un dels reptes que va proposar la covid va ser adaptar-se a la seva forma canviant d’impacte a cada persona. Tenia una simptomatologia comuna, però no tothom reaccionava igual i del virus se’n derivaven altres afeccions com pneumònies o, tal com es va anomenar en un principi, la covid persistent. El doctor Antoni Fernàndez Solà, especialista en medicina interna i consultor sénior de la unitat de malalties de sensibilitat central de l’Hospital Universitari d’Igualada, considera que la covid persistent és una malaltia de sensibilitat central i que, a més, el seu nom no és correcte. "No és persistent perquè la covid ja no existeix dintre del pacient. Seria més correcte anomenar-la fatiga postcovid", diu. "És com quan hi ha un incendi en una casa, quan s’apaga no hi pots tornar a viure com abans perquè tot i que l’incendi ja no hi és, la casa ha quedat destrossada", matitsa.

El doctor Fernàndez exposa que la fatiga postcovid és una de les seqüeles de la malaltia. "La covid deixa moltes seqüeles de diversos tipus. Poden ser neurològiques, motores, del cor... El dolor crònic i el cansament crònic són dos que destaquen". Fernàndez tracta pacients amb aquestes afeccions a l’Hospital Universitari d’Igualada, on hi ha l’única unitat especialitzada a la Catalunya Central.

El doctor detalla que la fatiga postcovid és causada per "un factor de neuroinflamació que es produeix després de la malaltia. Una inflamació al cervell que produeix cansament o indisposició". Així com les malalties de sensibilitat central -la fibromiàlgia, la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i la sensibilitat electromagnètica- són cròniques, la fatiga postcovid pot no ser-ho si es tracta a temps. "La fatiga crònica, com el seu nom indica, és crònica, però la fatiga postcovid sí es pot revertir. És clau que sigui valorada i tractada per un expert perquè és reversible", afirma. Tot i l’optimisme, el doctor Fernàndez alerta que "si un pacient s’espera molt de temps, potser es cronifica i ja no es pot revertir". "Es pot solucionar en molts casos i per això a Igualada es va crear aquesta unitat", acaba.

Malauradament, un cop la fatiga postcovid es cronifica no hi ha una cura perquè el pacient pugui retornar a la normalitat, així com tampoc amb qualsevol de les quatre malalties de sensibilitat central. "Són problemes crònics i moltes vegades invalidants", apunta el doctor. "Les línies d’investigació se centren sobretot a buscar tractaments i buscar l’alteració cel·lular per veure si les podem revertir. Són com la diabetis, es poden tractar per mitigar els seus símptomes, però no es poden curar", resumeix.

És per això que l’atenció precoç és vital. Quan, després de patir la covid, una persona sent una fatiga inexplicable o un dolor persistent general o localitzat, ha de visitar el metge. Potser és una falsa alarma, però serà un expert qui ho decidirà. Un cop els indicis apunten cap a la fatiga postcovid, el tractament ha de ser personalitzat. "Als pacients se’ls hi fa un tractament d’acord amb la simptomatologia i un seguiment continuat", matisa el doctor Fernàndez. "El temps de recuperació depèn de cada persona i pot ser llarg perquè no tots els pacients tenen les mateixes seqüeles", afegeix.

El doctor Fernàndez insisteix en la importància d’aquestes afeccions pel seu potencial limitant per als pacients i en que s’ha de tractar com una malaltia a part de la covid. "No és una infecció persistent, sinó que ens hem de centrar a arreglar el que el virus ha espatllat. Això ja ho veiem amb altres virus, com el de l’herpes o el de la mononucleosi", diu.

El problema en el cas de la covid és que va aparèixer de forma recent i que el desconeixement sobre el virus ha dut a categoritzar les seves seqüeles sovint de forma errònia, interpretant la fatiga com un efecte secundari d’alguna de les seves complicacions i essent tractada pels especialistes que han tractat les mateixes. Fernàndez considera vital acudir al metge i posar en coneixement de familiars i amics la situació per a treballar tots junts per a millorar. En el cas de la fatiga postcovid hi ha remei, però s’ha d’anar ràpid.