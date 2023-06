Alguna vegada te’n deus haver anat al llit sense sopar i l’endemà t’has aixecat amb gana. O no. Potser has notat que has dormit millor. O al contrari. Ficar-se al llit sense menjar afecta de diferent manera cada persona. Per això, els científics han volgut posar negre sobre blanc al llarg dels anys i hi ha estudis de tot tipus: alguns diuen que és bo anar-se’n a dormir amb l’estómac buit i d’altres, en canvi, que és dolent per a la salut. Desgranem els avantatges i desavantatges de sopar justament abans de dormir.

Per a algunes persones, principalment per a aquelles que passen tot el dia fora de casa, el sopar és una part essencial de la seva alimentació. Tanmateix, Espanya és, amb molta diferència, el país que més tard sopa de tot Europa. Mentre que a Noruega i Finlàndia es comença a sopar a les 16.00 hores, a la Península s’acostuma a fer entre les 21.30 hores i les 22.30 hores. Malgrat els costums de cada país, realitzar àpats substanciosos abans de dormir podria alterar l’organisme, ja sigui per bé o per mal, segons els experts.

Ajuda a perdre pes (de forma correcta)

Un dels avantatges d’anar-se’n a dormir amb l’estómac buit té a veure amb la pèrdua de pes. Més enllà de pensar que no menjar és sinònim d’aprimar-se, darrere d’aquesta pràctica hi ha una raó validada. «Quan una persona menja es desenvolupa tota una sèrie de processos metabòlics», va precisar la doctora Sandra Hirsch, experta en nutrició humana de l’Institut de Nutrició i Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Xile, a ‘BBC Mundo’.

«S’alliberen hormones en el procés d’absorció d’aliments. Per tant, si jo menjo i em fico al llit, aquests mecanismes hormonals poden tenir impactes negatius en l’organisme». En aquest sentit, l’experta apunta que els àpats abans de ficar-se al llit poden tenir efectes en l’augment de pes i l’obesitat. «Menjar tard pot inhibir la degradació del greix en l’organisme, que és un procés que es realitza habitualment durant la nit. Això pot fer que una persona que està mirant de baixar de pes tingui molt més problemes per aconseguir-ho», afirma Hirsch.

Reflux

Per contra, un dels desavantatges dels menjars a prop de l’hora de dormir són els símptomes de reflux, assenyala l’experta. Aquest trastorn causa que els continguts estomacals retrocedeixin des de l’estómac cap a l’esòfag, la qual cosa pot irritar l’esòfag i causar acidesa gàstrica, nàusees i indigestió, entre les malalties més comunes.

«Si un menja i es fica al llit, no arriba a buidar l’estómac. L’estómac queda ple i, si la vàlvula gastroesofàgica està alterada, el menjar pujarà». Per això, comenta la doctora Hirsch, es recomana que a les persones que ja pateixen reflux que no mengin abans de ficar-se al llit aliments que retardin el buidament gàstric, com els greixos.

Problemes cardíacs

D’acord amb un estudi que va presentar el 2016 en el Congrés de la Societat Europea de Cardiologia, consumir aliments en la nit té un impacte significatiu en la pressió arterial. Fins al punt que la investigació va concloure que sopar després de les 19.00 hores pot augmentar el risc de patir un atac de cor. Aquest estudi va precisar que és normal que descendeixi la pressió arterial durant la nit, una situació que es veu afectada al menjar abans de ficar-se al llit.

Quan això passa, l’organisme es manté en estat d’alerta, la qual cosa estimula la producció d’hormones de l’estrès, així com adrenalina i alteracions del ritme cardíac, segons la investigació liderada per la doctora Ebru Ozpelit, professora de cardiologia de la Universitat de Dokuz Eylul (Turquia). D’aquesta manera, l’experta va suggerir el següent: «Hem de fer un esmorzar fort, i no saltar-nos el dinar. Després, hem de prendre un sopar lleuger i aquest no ha de ser després de les 7 del vespre.

Son reparador?

Hi ha qui dorm millor quan menja poc i gairebé no pren aliments, el que seria un dejuni intermitent durant, almenys, vuit hores. Respecte a aquest estil d’alimentació, hi ha teories que el tomben. Anar al llit sense menjar o amb gana pot provocar el contrari, que es dormi menys. A més, aquesta tesi defensa que el cos trenca els músculs per obtenir energia quan està privat de nutrients durant diverses hores.

Tenint en compte aquests estudis i teories, el més recomanable i saludable és que el moment del sopar sigui dues hores abans d’anar-se’n a dormir, així el cos podrà concentrar-se en un son reparador, en lloc d’estar treballant en els carbohidrats i metabolitzant grasses, coincideixen els experts.