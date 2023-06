Un equip científic de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), en col·laboració amb el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG), ha descobert que la proteïna IL-17 té un paper central en el procés d'envelliment de la pell. L'estudi, publicat a la revista ‘Nature Aging’, relaciona aquest procés d'envelliment, en el qual intervé IL-17, amb un estat inflamatori. Estudis anteriors ja havien descrit que IL-17 estava relacionada amb algunes malalties cutànies autoimmunes, com la psoriasi, i hi ha tractaments que precisament bloquegen aquesta proteïna.

L'equip científic va estudiar la resposta al tractament amb bloquejant de l'activitat d'IL-17 en quatre aspectes diferents: creixement del fol·licle pilós, pèrdua d'aigua transepidèrmica, cicatrització d'una ferida i marcadors genètics d'envelliment. Aquests quatre paràmetres van presentar una millora després del tractament, i es va observar un retard en l'adquisició dels trets propis d'envelliment.

L'envelliment de la pell es caracteritza per una sèrie de canvis estructurals i funcionals que, de manera gradual, contribueixen al deteriorament i la fragilitat associada a l'edat. La pell envellida presenta menys capacitat de regeneració, una cicatrització deficient i una funció de barrera disminuïda. En aquest treball es descriuen els canvis que experimenten els diferents tipus de cèl·lules amb l'envelliment i, en concret, s’identifica com algunes cèl·lules immunes de la pell presenten nivells elevats de la proteïna IL-17. Bloquejant aquesta proteïna, per tant, s’alenteix l’aparició de diverses deficiències de les associades a la pell envellida.

Aquest descobriment obre noves possibilitats per tractar alguns dels símptomes o facilitar la recuperació de la pell després d'una cirurgia, per exemple.

A més d'una gran varietat de cèl·lules epitelials, cèl·lules de fol·licles pilosos i altres components, la pell també té cèl·lules del sistema immunitari, que exerceixen un paper crucial en la prevenció d'infeccions i en la protecció contra altres agressions. En el treball es descriu com, durant l'envelliment, algunes d'aquestes cèl·lules immunes, en concret les cèl·lules T gamma delta, les cèl·lules limfoides innates i les cèl·lules T CD4+, augmenten de manera significativa la seva presència a la pell. Aquestes mateixes cèl·lules mostren, a més, nivells molt elevats de la citoquina proinflamatòria IL-17.