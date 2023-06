Quan ens proposem posar-nos en forma i millorar la nostra condició física sol sorgir un dubte: quant de temps cal entrenar cada setmana per començar a notar els resultats? Doncs bé, no hi ha una resposta única.

La xifra de dies que hem d'entrenar setmanalment i quan els resultats començaran a ser visibles al nostre cos dependrà de diversos factors. Analitzarem cadascun d'ells perquè sàpigues en quin cas o moment et trobes i quant de temps has d'esperar per veure el resultat del teu esforç al gimnàs.

És bo entrenar cada dia?

Encara que faci molt de temps que entrenes i tinguis el gimnàs dins la teva rutina diària, has de saber que entrenar cada dia no és bo. És igual d'important fer exercici com deixar que els músculs descansin.

Si fas esport cada dia no deixaràs que el teu cos assimili bé l'exercici i els resultats no seran tan favorables com si introdueixes algun dia de descans a les teves rutines d'entrenament.

Si tens un bon ritme d'entrenament i fa molt de temps que practiques esport, pots dedicar fins a 6 dies a la setmana a practicar diferents tipus d'exercicis, alternant els dies que dediquis a exercitar el tronc inferior i el tronc superior.

Quants dies cal entrenar al principi?

Si no estàs acostumat a practicar esport has d'anar a poc a poc. No servirà de res que t'esforcis molt durant els primers dies al gimnàs si dues setmanes després, abandones. L'ideal és començar a entrenar dos dies per setmana. Tria l'esport que millor s'adapti al teu gust i necessitat. Per exemple, si t'encanta la natura prova de fer caminades pel bosc durant el cap de setmana. És una manera perfecta d'anar habituant el teu cos a l'exercici i no desmotivar-te.

Segons vagis notant que els teus músculs s'acostumen a l'esport, afegeix un dia més d'entrenament a les teves rutines. També és convenient que vagis augmentant la intensitat de l'exercici a poc a poc.

Quatre dies d'entrenament per estar en forma

Si el teu nivell ja és avançat, pots augmentar fins a 4 dies els teus entrenaments setmanals, combinant els diferents grups musculars. És a dir, si un dia entrenes els braços, l'endemà entrena les cames o els glutis i deixa que els braços descansin.

En definitiva, no hi ha un nombre exacte de dies per entrenar-se. També dependrà de la intensitat amb què facis els exercicis. Com més intensitat, menys dies d'entrenament seran necessaris per obtenir els mateixos resultats.