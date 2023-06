Tothom ha sentit a parlar del ioga alguna vegada. Aquesta disciplina mil·lenària procedent de l’Índia té cada cop més adeptes arreu del món pels beneficis que ofereix per a la nostra salut. Avui, 21 de juny, se celebra el dia internacional d’aquest esport amb l’objectiu d’estendre encara més la seva popularitat i conscienciar a la gent sobre les seves virtuts.

Pels que desconeguin en queè consisteix, el ioga és una pràctica que connecta el cos, la respiració i la ment mitjançant postures físiques, exercicis de respiració i meditació per millorar la salut general. En les seves arrels, el ioga era una pràctica espiritual relacionada amb l’hinduisme. En l’actualitat la pràctica d’aquesta disciplina està relacionada amb l’esport i la reducció de l’estrès.

Segons la Universitat de Washington, entre els seus beneficis hi trobem la millora general de l’estat físic i de la postura i flexibilitat, a més de la reducció de la pressió arterial i l’estrès. Fer ioga ajuda a relaxar-se, a millorar la coordinació i la concentració i també a dormir millor i a fer millors digestions. Tanmateix, està indicat per ajudar contra afeccions com l’ansietat, el mal d’esquena i la depressió.

Ioga pel benestar de tothom

Enguany, el lema de la jornada és «Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam», que es podria traduir com «Ioga pel benestar de tothom com una família global». Aquesta frase, segons va explicar el primer ministre de l’Índia, Narendra Modi, captura l’essència d’aquesta disciplina, que vol connectar i unir a tothom.

De fet, el ioga destaca per la seva gran quantitat de variants, oferint alternatives per tots els gustos i necessitats. Tothom està indicat per fer ioga perquè hi ha opciones pensades per a tots els tipus de persona. Destaquen varietats com l’Ashtanga, que ofereix l’exercici més exigent canviant de postura ràpidament; l’Iyengar, que es pot practicar a Manresa al Centre re Ioga Iyengar Manresa-Casanova, que busca la precisió tècnica i l’alineació del cos, així com en la pràctica postural amb l’ús de suports per ajudar-se; el Bikram, que consisteix en fer 26 postures en una habitació amb una temperatura d’entre 35 i 37 graus; o el Hatha, el que s’utilitza com a varietat general d’aquest esport perquè inclou tant la respiració com les postures.