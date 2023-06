El blanquejament dental, un dels tractaments amb una demanda creixent durant l'estiu, consisteix a retornar a uns tons blancs el color de les dents. Depenent dels aliments que s’ingereixen i dels hàbits d’higiene que té cadascú, l’esmalt de les dents perden el seu color d’origen i es van decolorant. Ara, les últimes tendències en estètica dental han fet que augmentin notablement els productes per blanquejar les dents, podent-se fer des de casa. Però, és segur fer-ho? I efectiu?

Un producte que es declara com a apte per a fer un blanquejament a casa tindrà un efecte pràcticament imperceptible, ja que la concentració de peròxid d'hidrogen, que és la substància que ajuda a blanquejar les dents, és baixa d’acord a la legislació sanitària que busca evitar riscos en l’aplicació sense supervisió d’un professional. Tot i això, existeixen productes blanquejadors que es venen online amb concentracions superiors permeses per la Unió Europea i que poden comportar danys irreparables a l’esmalt de les dents.

"Hi ha la falsa creença que unes dents blanques volen dir que és una boca sana i saludable"

Tractaments blanquejadors personalitzats

Els tractaments blanquejadors que s'ofereixen a l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) de la Clínica Sant Josep comencen amb una visita on es fa un estudi personalitzat de la salut bucodental del pacient per evitar problemes de sensibilitat i de desmineralització dental. En aquesta primera visita també es consensua la intensitat i el grau de color, per recuperar o aconseguir una tonalitat que sigui la més natural possible, i el procediment a seguir.

Jennifer Pérez, higienista de l’IOMA, remarca que "tenir unes dents blanques no és sinònim de comptar amb una bona salut bucodental. Es poden tenir les dents sense taques, però tenir càries o altres problemes". Per aquest motiu, el tractament blanquejador ha de ser totalment personalitzat per garantir i mantenir un control de la salut i l'estètica de la boca. A més, es dona el fet que els productes blanquejadors “no actuen ni són efectius en les pròtesis dentals. Pérez afegeix que “per garantir que el tractament pugui fer-se i que els resultats siguin els més naturals possibles és necessari revisar les peces dentals”.

Tractament que s'aplica a consulta i continua al domicili

Després de la revisió gratuïta, que IOMA ofereix com a promoció del 5è aniversari, els professionals fan un estudi complert i una neteja amb l’objectiu de facilitar la penetració del material i així activar i potenciar el seu efecte. El tractament continua a casa, amb la col·locació del producte en unes fèrules personalitzades per a cada pacient i amb una aplicació guiada pels professionals.

Finalment, el tractament acaba quan s’aconsegueix la tonalitat consensuada i el pacient rep recomanacions sobre aliments i actituds nocives que hauria d’evitar per fer que el tractament blanquejador tingui la durada més gran possible.

