L'Institut de Radiocirurgia Avançada (IRCA) lidera el camí en el tractament del dolor oncològic gràcies a la seva tecnologia d'avantguarda, el ZAP-X. Aquest innovador sistema està aconseguint pal·liar un dolor que fins ara era considerat intractable, brindant esperança i alleujament als pacients que pateixen aquesta dolorosa afecció.

Desafiament pendent

El dolor oncològic intens ha estat durant molt de temps un desafiament pendent en el camp de l'oncologia. Segons les estadístiques, aproximadament el 30% dels pacients experimenten dolor a l'hora de rebre el diagnòstic de càncer, i aquesta xifra pot augmentar fins a un 60-80% en les etapes més avançades de la malaltia. Aquest tipus de dolor pot ser causat tant per l'avenç del càncer com pels tractaments utilitzats i altres condicions associades.

IRCA i el seu sistema revolucionari ZAP-X estan marcant un abans i un després en el tractament del dolor oncològic. El seu enfocament precís, no invasiu i indolor està proporcionant alleujament als pacients que pateixen aquesta malaltia debilitant.

Tot i això, gràcies al ZAP-X, l'avançat sistema de radiocirurgia d'IRCA, s'ha aconseguit un avenç significatiu en el tractament del dolor oncològic. Aquesta tecnologia no només es fa servir per abordar diverses patologies del sistema nerviós central, com les lesions cranials o cervicals, sinó que també s'ha aplicat amb èxit en el tractament del dolor oncològic. El ZAP-X permet als professionals d'IRCA administrar el tractament amb precisió mil·limètrica, controlant en tot moment la dinàmica de radiació i evitant danyar les àrees sanes circumdants.

Qualitat de vida

El gran avantatge d'aquesta tècnica rau en el fet que millora considerablement la qualitat de vida dels pacients en ser un tractament no invasiu i indolor. No requereix anestèsia i s'administra de forma ambulatòria, cosa que significa que els pacients no s'han de sotmetre a hospitalitzacions perllongades. IRCA s'enfoca a brindar tractaments personalitzats per a cada pacient, no només centrant-se en la recuperació física, sinó també en el benestar general al llarg de tot el procés.

L'equip mèdic d'IRCA, liderat pel neurocirurgià Dr. Kita Sallabanda i l'especialista en oncologia radioteràpica Dra. Morena Sallabanda, és reconegut a nivell internacional per la seva excel·lència i experiència en aquest camp. Gràcies al seu coneixement i al suport del ZAP-X, IRCA ofereix als pacients el millor enfocament i atenció possible.



El ZAP-X és una de les plataformes tecnològiques més avançades del país en el camp de la radiocirurgia. Aquesta innovadora tecnologia estereotàxica cerebral permet tractar amb precisió lesions benignes i malignes del cervell, el cap i el coll sense necessitat de cirurgia invasiva. Mitjançant la direcció de la radiació des de múltiples angles, el ZAP-X augmenta l'eficàcia en el tractament de tumors i de metàstasis.