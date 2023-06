La cirurgia estètica cada cop és més popular. Tot i que sempre ha existit, les tècniques són cada cop més avançades i menys invasives i els materials de les pròtesis són de millor qualitat. La tecnologia ha irromput amb força en el sector i ara les consultes són més personalitzades i eficients. Amb tot això en ment, el doctor Joan Maria Viñals, amb més de 30 anys d’experiència i un equip multidisciplinari, ofereix als seus clients les últimes innovacions i tècniques.

Fa 30 anys que és a la Clínica Sant Josep, com va arribar-hi?

A la Clínica Sant Josep vaig fer el «curs rotatori». Jo, com d’altres del meu curs, vaig fer totes les assignatures dels sis anys de medicina en només cinc. Amb totes aprovades vaig fer el Rotatori per saber què era la medicina. El vaig fer a Manresa perquè la meva mare coneixia un traumatòleg, el doctor Carles Garriga Parès, de qui guardo un profund agraïment. També guardo grans records del doctor Tuneu Molist, del Centre Hospitalari i m’agradaria destacar amb profund agraïment el record que tinc del doctor Santiago Cervera, que em va ensenyar moltes i moltes coses de la medicina i de la vida i perquè em va orientar envers la cirurgia i a fer el MIR de Cirurgia Plàstica a l’Hospital de Bellvitge.

Quan torna a la Clínica Sant Josep?

El gener de 1985 vaig acabar el MIR i, just després, començo l’etapa d’especialista, amb consulta a la Clínica Sant Josep a nivell privat. A nivell públic també, primer a Terrassa i després a l’Hospital de Bellvitge. La veritat és que em podria allargar moltíssim perquè aquest viatge a la Clínica Sant Josep ha sigut fenomenal i ha sigut, i continua sent-ho, molt gratificant.

Com ha canviat l’ofici des de 1985 amb l’arribada de les noves tecnologies?

En la nostra especialitat els canvis han sigut majúsculs. La microcirurgia ens ha donat un gran impuls. Just després d’acabar el MIR i per indicació del meu Cap de Servei m’hi vaig dedicar de ple i vaig aconseguir crear un servei a l’Hospital de Bellvitge on aquesta tècnica és de pràctica habitual i diària, la qual cosa dona una gran qualitat assistencial.

I hi ha hagut altres innovacions com la simulació 3D...

Efectivament. La simulació 3D permet visualitzar el resultat, però a banda de totes les tècniques d’imatge, ecografia en la consulta, TAC i ressonància assequibles arreu. El que encara és fonamental és la confiança en el metge i la valentia per afrontar una intervenció.

Quines són les intervencions més demandades?

A nivell de pràctica privada, en cirurgia estètica és la cirurgia de mama, d’augment i reducció, així com la rinoplàstia.

Quin és el perfil d’interessat més habitual?

La majoria són dones. L’interès ha augmentat i hi ha persones de totes les edats que es volen fer intervencions. En el cas de la cirurgia de mama, el més habitual és buscar la reducció o l’augment. En els darrers anys també veiem més interès en la cirurgia transgènere. En el cas de la rinoplàstia, els pacients venen perquè o bé tenen un nas amb dors prominent o bé perquè sovint tenen problemes respiratoris i desviació de la piràmide nasal.

Ha augmentat el client masculí?

Sí, hi ha un augment. Jo diria que és lent, però constant.

Quines altres intervencions ofereix?

Per exemple, la remodelació corporal amb liposucció i lipolàser, abdominoplàsties, cirurgia de l’envelliment facial, líftings facials i un llarg etcètera d’intervencions.