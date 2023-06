Les altes temperatures i l’estil de vida més reposat de les vacances fan que el nostre organisme necessiti menys energia per funcionar i, per tant, és freqüent que la gana disminueixi durant l’estiu. No obstant, malgrat que els requeriments calòrics són menors que en els mesos de fred, el cos continua reclamant una dieta completa i equilibrada per portar a terme totes les seves funcions de manera adequada.

Igual que a l’hivern, han d’estar presents en la dieta tots els grups de la piràmide de l’alimentació (greixos, hidrats de carboni, proteïnes...) però en diferents proporcions i amb una premissa clau: reforçar la hidratació. El secret és omplir el rebost de verdures, hortalisses i fruites de colors variats (vermells, taronges, verds, grocs...). Són aliments que contenen molt poques calories i són especialment rics en aigua, fibra i antioxidants. Quan la calor és forta, és important, a més, renunciar als guisats pesants i prioritzar el consum d’aliments crus o preparats amb coccions lleugeres que requereixen poc greix i faciliten les digestions: planxa, graella, papillota, saltejats... I, sobretot, beure aigua, molta aigua.

Reforçar la hidratació

Per evitar els perillosos cops de calor i reposar tots els líquids que perdem al llarg del dia (que es multipliquen per l’augment de la transpiració), convé beure més aigua durant tot el dia, cal fer-ho de manera constant i sense esperar a tenir set. Una alternativa saborosa i atractiva és l’aigua amb gas i les aigües amb gustos. Són una manera bona i igual d’eficaç d’ingerir la quantitat de líquids necessària. De fet, el consum d’aigua amb gas és molt habitual a la majoria de països d’Europa i també a Espanya s’ha generat un canvi en la demanda i el seu consum ha experimentat un creixement en els últims anys. Ara es busquen aigües amb nous sabors i productes amb qualitat nutricional i més beneficis per a la salut, però sense renunciar al sabor. En el món de les aigües de taula, les de Vichy Catalan destaquen per sobre de les altres pel seu sabor únic, per la finor de les seves bombolles d’origen natural i per les seves propietats beneficioses per a la salut.

Vichy Catalan sempre s’ha vinculat amb la gastronomia i ha advocat per una dieta sana i equilibrada. En el cas de la seva aigua mineral natural carbònica, que brolla de la font amb el seu propi gas, a més de proporcionar la deguda hidratació, compta amb els beneficis per a la salut que ofereixen els minerals que s’hi troben. Com a novetat, i en línia amb vocació d’innovar any rere any per poder adaptar-se a les necessitats del consumidor, Vichy Catalan ha anat un pas més enllà amb el llançament de Vichy Catalan Fruit, una barreja de l’aigua Vichy Catalan amb suc de fruites. Es tracta d’un producte sense sucres afegits però amb tota la intensitat de cinc gustos diferents: llimona, taronja, pinya-coco, poma i maduixa. Una alternativa saludable als refrescos tradicionals per als que volen cuidar-se, sense renunciar al plaer.

A casa i al xiringuito

Vichy Catalan Fruit també és una excel·lent opció per demanar als bars i restaurants. Les terrasses són les reines de l’estiu i sortir a dinar, sopar o a prendre alguna cosa és una de les nostres activitats d’oci favorites durant tot l’any. No obstant, malgrat que l’aigua és sempre la millor opció per mantenir l’adequada hidratació, a l’estiu és freqüent substituir-la per altres begudes, com refrescos i cervesa.

Però, al contrari del que es pugui pensar, més enllà de refrescar-nos momentàniament, el consum d’alcohol afavoreix la deshidratació i, en la temporada d’altes temperatures pot incrementar el risc de cop de calor durant el dia i d’insomni a la nit. Per això, també al xiringuito, és una bona idea aliar-se amb l’alternativa saludable que proporciona Vichy Catalan Fruit, molt millor si s’acompanya d’un aperitiu saludable.