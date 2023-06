L’ecografia musculoesquelètica és una tècnica d’imatge que utilitza ultrasons que, gràcies a les millores tecnològiques, està esdevenint una eina imprescindible per als metges de la Clínica Sant Josep. Com comenta el Dr. Marcos, especialista en medicina de l’activitat física i de l’esport, i ecografista musculoesquelètic al CIMETIR, «la millora en la qualitat de la imatge dels ecògrafs fa que obtinguem una visió dels teixits molt més clara i evident, i això facilita molt la nostra tasca tant en el moment del diagnòstic com a l’hora d’aplicar algunes teràpies».

L'ecografia musculoesquelètica juga un paper summament important en el diagnòstic i posterior tractament de les lesions tendinoses, musculars i lligamentoses. En fer servir ultrasons, és una tècnica que no genera radiació, no és invasiva, i permet avaluar en temps real les estructures del pacient. Com detalla el Dr. Marcos, un avantatge destacat de l'ecografia musculoesquelètica és que permet que el pacient guiï el professional cap al lloc on localitza el dolor, «dirigint l'anàlisi ecogràfica a l'origen de les sensacions del pacient; i així fent que el professional, mitjançant la imatge assolida, pugui descartar o confirmar quina estructura és responsable del dolor o la malaltia». Un dels grans avantatges d'aquesta tècnica de diagnòstic per imatge és que contribueix a agilitzar el diagnòstic de lesions en lligaments, tendons o músculs. En aquest sentit, el Dr. Marcos exposa com a exemple l'ús de l'ecografia musculoesquelètica per valorar les lesions tendinoses: «L'anatomia del tendó la podem valorar ecogràficament de manera molt clara mitjançant l'ecografia». La informació que l'especialista aconsegueix és molt més exacta que mitjançant l'exploració física. L'ecografia també permet precisar molt en el grau de lesió, i no només en el tipus de lesió. «Això és clau a l'hora de planificar el tractament i la recuperació, o la tornada a la normalitat, és molt útil».