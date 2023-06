Per fi ha arribat l’estiu i molts de nosaltres podrem gaudir d’unes merescudes vacances. Tots estem planificant que farem durant els dies lliures. Podem passar temps en família, viatjar a algun indret desconegut, concerts, festivals, platja, piscina... Un sense fi d’opcions entre les quals ningú ha deixat un foradet per a la relaxació. Per no fer res. Per dedicar-se una mica de temps per escoltar-se a un mateix, per endreçar els nostres pensaments i, en definitiva, per relaxar-nos.

De fet, l’estiu és el moment perfecte per iniciar-se en alguna de les disciplines que afavoreixen la relaxació i el control de la ment, com pot ser la meditació o el ioga i així crear un nou hàbit que, si es prolonga en el temps, pot ser molt saludable. Tant és així que els mètodes de relaxació poden esdevenir una eina clau pel control i la gestió de l’estrès un cop tornem a les accelerades rutines de la societat. Quan ens relaxem, el flux sanguini augmenta, per la qual cosa tenim una major energia. La relaxació ens ajuda a tenir una ment més tranquil·la i clara, fet que afavoreix el pensament positiu, la concentració, la memòria i la presa de decisions. Continuant amb els seus efectes positius, una ment relaxada és sinònim d’un ritme cardíac més lent, una pressió arterial més baixa i una menor tensió i també d’una bona digestió, ja que quan estem relaxats absorbim els nutrients essencials amb major eficàcia, fet que ajuda a combatre les malalties i les infeccions. Tot això es tradueix en un estat molt més saludable, en un millor control de l’entorn i en una ment molt més clara a l’hora de prendre decisions. Aprèn a relaxar-te Durant els mesos d’estiu, quan el ritme de vida sembla ser una mica més lent i disposem de més temps lliure, és una gran oportunitat per iniciar-se en disciplines com el ioga, la meditació i el taitxí. Aquests són mètodes reconeguts per la seva capacitat de fomentar la relaxació, millorar la salut mental i física, i ajudar a afrontar millor els desafiaments de la vida quotidiana. El ioga, per exemple, és una pràctica antiga que combina moviments suaus, respiració conscient i meditació. És una excel·lent manera de connectar amb el cos i la ment, alliberar l’estrès acumulat i augmentar la flexibilitat. A través de postures específiques, anomenades àssanes, el ioga ajuda a estirar i relaxar els músculs, millorar la postura i augmentar la consciència corporal. A més, la pràctica regular del ioga pot contribuir a reduir l’ansietat, millorar la qualitat del son i augmentar la sensació de benestar general. La meditació és una altra disciplina que ens permet relaxar-nos i trobar la pau interior. Es tracta d’un exercici de concentració mental que implica centrar-se en l’ara i el present, allunyant-nos de les preocupacions i els pensaments que ens distreuen. Amb la meditació, podem aprendre a calmar la ment i observar els nostres pensaments sense deixar-nos atrapar per ells. Això pot ser particularment útil per a aquells que tendeixen a sobreanalitzar les situacions o experimenten ansietat. Està demostrat que la meditació regular redueix l’estrès, millora la concentració i potenciar la capacitat d’atenció. Finalment, el taitxí, una antiga art marcial xinesa, és una pràctica suau i fluida que combina moviments lents amb una respiració profunda i relaxació. A diferència d’altres activitats físiques, el taitxí no busca la velocitat ni la força, sinó la fluïdesa i l’harmonia del cos. Aquesta pràctica mil·lenària no només ajuda a relaxar-se, sinó que també millora la flexibilitat, l’equilibri i la coordinació. És especialment beneficiós per a les persones que pateixen dolor crònic, ja que els ajuda a augmentar la consciència corporal i a alleujar la tensió muscular. Aprofitar l’estiu per iniciar-se en aquestes disciplines té avantatges addicionals. El bon temps i les temperatures agradables permeten practicar a l’aire lliure, ja sigui al jardí, a la platja o en un parc tranquil. Això afavoreix una connexió més profunda amb la natura i una sensació de pau i benestar.