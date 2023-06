Els carretons de supermercat podrien ajudar a diagnosticar la fibril·lació auricular, que pot tractar-se per evitar accidents cardiovasculars incapacitats o, també, mortals. Així ho ha anunciat la Societat Europea de Cardiologia (ESC) al congrés científic ACNAP 2023. «L’estudi mostra el potencial de portar els controls de salut a les masses sense alterar les rutines diàries», explica l’autor del document, el professor Ian Jones, de la Universitat John Moores de Liverpool al Regne Unit. «Durant el transcurs de dos mesos, vam identificar 39 pacients que desconeixien que patien fibril·lació auricular. Són 39 persones amb més risc de patir ictus i, posteriorment, van rebre cita amb un cardiòleg», afegeix.

Més de 40 milions de persones a tot el món pateixen fibril·lació auricular, el transtorn del ritme cardíac més freqüent, que multiplica per cinc el risc de patir un ictus. Aquests accidents cerebrovasculars solen ser mortals o incapacitats. L’anticoagulació redueix substancialment el risc, però moltes persones només descobreixen que pateixen fibril·lació auricular després d’haver patit l’ictus. Per tant, es necessiten programes de cribratge per identificar les persones amb aquesta afecció i així poder rebre medicació preventiva.

La màgia dels sensors

L’estudi, anomenat SHOPS-AF, proposava incrustar sensors d’electrocardioagrama (ECG) a les anses dels carretons de supermercat per comprovar la hipòtesi de si, només amb aquesta mesura, es podria identificar de forma eficaç als compradors amb fibril·lació auricular. Concretament, es van integrar sensors en 10 carretons de quatre supermercats amb farmàcia de Liverpool

Per procedir amb l’estudi, es va demanar als compradors que agafessin aquests carretons que mantinguessin les mans a les anses durant com a mínim 60 segons. Si el sensor no detectava batecs irregulars, s’il·luminava en color verd. En aquests casos, un investigador comprovava manualment el pols dels clients per confirmar el veredicte del sensor. Per contra, si detectava un batec irregular, el color era vermell. En aquests casos, el farmacèutic de la botiga realitzava una comprovació manual del pols i una altra lectura del sensor utilitzant una barra independent no integrada en un carretó. El cardiòleg va revisar els resultats dels EGC dels participants amb llum vermella.

Del total de 2.155 adults que van usar aquests carretons, 220 van veure la llum vermella. D’aquests, es van diagnosticar 59 casos, 20 dels quals ja ho sabien i 39 dels quals no havien sigut diagnosticats prèviament.