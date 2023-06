El presentador i humorista Andreu Buenafuente ha pintat uns murals que decoren el servei de rehabilitació de l’Hospital Vall d’Hebron, en una acció per humanitzar aquest espai on es recuperen pacients amb danys cerebrals o malalties músculoesquelètiques.

El projecte és possible gràcies a la col·laboració de Buenafuente, que fa tres dècades que pinta, i l’associació Believe in Art, nascuda a Saragossa amb l’objectiu de portar l’art i en particular la creació contemporània als hospitals públics.

L’art és font de salut i benestar per a les persones que el gaudeixen, com ho reconeix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) basant-se en més de 3.000 estudis realitzats durant els últims 20 anys, la majoria d’àmbit europeu. Per això la pintura i altres disciplines artístiques, com la música, cada vegada tenen un paper més gran en els hospitals.

En aquest cas, els beneficiaris de les pintures de Buenafuente són els pacients politraumàtics, intervinguts de pròtesis de genoll, maluc, i altres patologies músculoesquelètiques, així com els que han patit dany cerebral adquirit com els ictus o els traumatismes cranials que es recuperen a Vall d’Hebron i que ho podran fer en un espai més bonic, acollidor i càlid. «Poder regalar color a la gent que s’està recuperant és el millor encàrrec que m’han fet mai», va dir Buenafuente.

«Ara els pacients tenen l’incentiu de, quan fan rehabilitació, trobar-se en un espai decorat amb sensibilitat artística, amb uns dissenys exclusius que ha realitzat Buenafuente», destaca la doctora Judit Sànchez Raya, cap del servei de medicina física i rehabilitació de l’hospital barceloní. «La motivació resulta crucial en els pacients que fan rehabilitació en aquests espais, sovint d’edat avançada o que acaben de patir un accident», afegeix. «La art-teràpia acompanya els processos terapèutics i proporciona autoconeixement i benestar. A més, funciona amb col·lectius i grups d’edat molt diferents, de nens a persones grans», argumenta Alex Ginés, coordinador de fisioteràpia i teràpia ocupacional del centre.

Aquesta obra artística d’Andreu Buenafuente ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació la Caixa i les empreses Diagnòstica Longwood, AC Consultores i Certest.