La ressonància Schumann, més coneguda com el “batec de la Terra”, ha augmentat les seves vibracions en els últims dies. Es diu que això podria provocar somnis rars, malestar físic, canvis en la percepció del temps i fins a un supòsit despertar espiritual. Aquest fenomen de la Terra ha agitat les xarxes socials des que es va fer públic que les seves vibracions estaven augmentant. Ara són molts els que es pregunten què hi ha de cert i què no en totes les teories que circulen per internet.

Què és la ressonància Schumann? Es tracta d'un soroll electromagnètic que té lloc a l'atmosfera i que es propaga en la cavitat entre la superfície terrestre i el límit inferior de la ionosfera. La seva principal causa són les tempestes elèctriques. Perquè s'entengui: cada dia arriben a produir-se fins a 2.000 tempestes elèctriques a la Terra alhora, la qual cosa genera uns 50 llamps per segon. Cadascun d'ells genera ones electromagnètiques que comencen a circular al voltant del planeta. Aquestes queden atrapades entre la superfície terrestre i l'inici de la ionosfera (una capa de l'atmosfera que s'estén entre els 80 i els 500 km d'altitud) on s'originen grans concentracions d'electrons lliures. La ionosfera actua com una guia d'ones. Algunes d'aquestes ones -si tenen la longitud adequada- es combinen augmentant la seva força i generen aquest 'batec de la Terra' anomenat ressonància de Schumann. Un fenomen viral En els últims dies, s'ha viralitzat la seva existència. Això es deu al fet que la ressonància va reportar un augment de les seves vibracions, però no se sap exactament quant. El seu rang normal està al voltant dels 7 Hz, i s'estima que podria haver augmentat a 12 Hz. Actualment, no es pot saber la causa de l'augment de les vibracions, però algunes hipòtesis són: canvis en les condicions atmosfèriques, activitat geomagnètica, alteracions en la ionosfera i variacions en l'activitat solar. No es coneix que tingui afectacions en la salut humana La ciència diu que no té afectacions en la salut humana. "Les freqüències d'aquesta ressonància són no ionitzants, no tenen l'energia suficient per a trencar o modificar l'estructura de molècules i àtoms", comenta Doctora en Ciències Físiques, Mar Gómez, en un tuit on explica el fenomen del 'batec de la terra'. Pero¿es cierto que tiene efectos en la salud? La ciencia nos dice que NO. Las frecuencias de esta resonancia son no ionizantes, no tienen la energía suficiente para romper o modificar la estructura de moléculas y átomos. pic.twitter.com/t6FGAXTu1n — Mar Gómez (@MarGomezH) 23 de junio de 2023 El que si que afirmen els investigadors és que està relacionada amb els ritmes biològics i el sistema nerviós de formes de vida com la dels animals. Una de les aplicacions que té el fenomen - segons publica la doctora- és que mesurar la ressonància Schumann d'altres planetes ens pot ajudar a identificar si tenen tempestes.