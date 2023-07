Adquirir un bon nivell de intel·ligència emocional i habilitats socials durant la infància és un factor clau vinculat a l’èxit i al benestar a la vida adulta. L’educació emocional és un procés que comença des de les primeres etapes de la vida d’un infant, sobretot a partir dels quatre anys. Es per això que una bona educació emocional, que és aquella que promou la intel·ligència emocional, és vital pel futur dels infants i, per tant, és important que els petits de la casa experimentin i impulsin aquestes habilitats.

Precisament, aquesta és la principal missió de L’illa, Espai de Creixement Emocional, on s’imparteix un programa d’extraescolar creat per la psicòloga col·legiada i coach Gemma Calmet basat en l’evidència científica, la psicologia, la metodologia del coaching, la meditació i el mindfulness. Juntament amb Clàudia Sala i Anna Roqueta, també psicòlogues col·legiades, duen a terme activitats enfocades al benestar emocional i a les habilitats socials.

S’hi poden apuntar els infants des dels quatre anys i fins al curs de quart d’ESO i, a més, a L’illa també ofereixen casals d’estiu. La matrícula és oberta tant per a les extraescolars pel curs vinent com pels casals d’estiu, on encara queden places per la setmana del 10 al 14 de juliol. En els dos casos, a L’illa proposen activitats lúdiques, és a dir, jocs a través dels quals promouen la intel·ligència emocional i les habilitats socials. Les sessions inclouen activitats artístiques i manualitats, diàlegs enriquidors, visualitzacions i pràctiques de mindfulness. En essència, es treballen totes les eines que, des del punt de vista de la psicologia, ajuden a tenir un bon desenvolupament emocional.

Gestió de les emocions

Els nens i nenes trobaran en aquests programes eines per a la gestió de les seves emocions, de la gelosia, la por o els malestars, però també de l’alegria, la joia o l’amor, i adquiriran habilitats psicosocials i emocionals que els ajudaran a afrontar els reptes i dificultats del dia a dia. Aquestes habilitats seran especialment necessàries en moments de canvi vitals, com ara l'adolescència. Tot, en un espai on podran expressar les seves emocions de forma segura.

Tot això permetrà als infants tenir una millor consciència i gestió emocional i els ajudarà a millorar la seva capacitat de dirigir i mantenir l’atenció, l’energia i la motivació en la consecució d’objectius. També potenciarà l’empatia i impulsarà les habilitats socials, millorant la seva comunicació i resolució de conflictes construint relacions positives. Amb aquestes eines i habilitats, els més petits podran afrontar les futures etapes de la vida amb més confiança i una bona autoestima.

Sens dubte, la proposta de L’illa és el complement ideal a l’educació escolar i familiar en un entorn on, a més, faran nous amics i s’ho passaran bé, desconnectant de les obligacions de l’escola i on trobaran recolzament i assessorament per totes les seves qüestions.