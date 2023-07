Les ulleres esportives, a part d’un element estètic, son indispensables per a una pràctica esportiva segura. La combinació de muntura i lent està dissenyada per proporcionar el màxim potencial, promoure el rendiment i la concentració dels esportistes i, al mateix temps, millorar la seguretat envers l’entorn. A més, les ulleres esportives poden ser graduades i, per tant, també estan indicades per les persones amb afeccions com la miopia o l’astigmatisme.

Des de Soler Centre Visual apunten que les ulleres esportives han evolucionat per oferir una visió àmplia mentre protegeixen els ulls de caigudes i tot tipus d’impactes. Tot, sumant a més un disseny innovador i atractiu que les convertiran en el complement perfecte per combinar amb el calçat i la roba.

Una ullera per a cada esport

Amb el temps, les ulleres esportives han evolucionat en el seu disseny i materials buscant sempre potenciar dos eixos principals: la protecció i el rendiment. En línies generals, s’intenta oferir al màxim camp de visió possible amb lents grans i panoràmiques, amb la qual cosa s’aconsegueix també una cobertura òptima. També es juga amb l'ajustament de les ulleres a la cara segons el grau d'impacte de l'esport.

La innovació que es desenvolupa actualment en aquest tipus d’ulleres és fruit de la investigació constant de les necessitats dels atletes professionals. A més, estan dissenyades exclusivament per a atletes que necessiten una protecció màxima; i sens dubte, qualsevol persona pot utilitzar-les com a ulleres de sol convencionals.

Fruit d’aquestes innovacions són també les ulleres específiques pels diferents esports. Soler Centre Visual recorda que, tal i com hi ha roba determinada per segons quins esports, el mateix passa amb les ulleres. De fet, trobem models pel running i pel ciclisme, però també pel futbol, el basquet, els esports nàutics, el tennis, el rugby, el pàdel i el golf, entre d’altres esports, cadascun amb les seves característiques úniques que el fan adequat per les diferents disciplines esportives.

Per exemple, mentre les ulleres per basquet es centren en la protecció dels ulls dels cops i pilotades, per la qual cosa s’ajusten bé a la cara dels esportistes, les de golf busquen un camp de visió més ampli i una millor protecció solar. A Soler Centre Visual t’assessoraran sobre quin mode s’ajusta més al teu esport i quines són les millors opcions.

Si et dediques a l’esport, segurament no dubtis a protegir el teu cap amb un casc o les teves articulacions amb genolleres o canelleres. Llavors, per què no fer el mateix amb els teus ulls i protegir-los dels cops de rivals i obstacles i del sol?