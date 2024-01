L'estètica és un tret molt distintiu de la nostra societat. Cada vegada són més les persones que s'operen per veure's millor físicament. Les operacions estètiques més demanades pels homes són: liposucció, augment de glutis i masculinització facial, segons el doctor Josep M. Ribas. I les dones? Elles demanen augment de pits, liposucció, rinoplàstia i reducció de pits. Doncs avui et portem una solució per l'augment de pit i no necessitaràs fer una recuperació extrema: la intervenció dura 90 i no hauràs de passar per una anestèsia general.

Amb aquest avanç tecnològic aconseguirem augmentar dues talles d'una forma fàcil i ràpida i, l'única precaució que hauràs de tenir serà no anar a gimnàs i evitar aixecar pesos durant algunes setmanes. 90 minuts després de la intervenció ja podràs fer vida normal Les pacients que s'han sotmès a aquest nou tractament asseguren que el resultat obtingut és molt natural sobretot al tacte, però també amb el pit en moviment i, visualment. Sense cicatrius La inserció de la pròtesi 'push-up' permanent es realitza mitjançant una petita incisió a l'aixella a través de la qual un dispositiu patentat impulsa la pròtesi cap a l'interior de la mama d'una manera ràpida i segura. És una tècnica mínimament invasiva que preserva els teixits mamaris i no deixa cicatrius visibles a la mama o el mugró. Com a conseqüència, les pacients tenen molt menys dolor que en una operació d'augment de pit tradicional. A Espanya, per ara, només ofereix aquest procediment la Clínica Planas, un dels centres capdavanters i amb una reconeguda trajectòria en medicina i cirurgia estètica. Segons dades de la SECPRE, la Societat Espanyola de Cirurgia Estètica i Reparadora, publicades al seu estudi recent 'La realitat de la Cirurgia Estètica a Espanya 2022', l'augment mamari és l'operació estètica més demandada a Espanya. En aquest sentit, un 80% de les dones no se senten satisfetes amb el seu pit i busquen compensar la manca de volum amb solucions temporals com els sostenidors de farciment. Aquesta situació porta moltes dones a plantejar-se un augment de pit que moltes vegades no arriba a fer-se pel rebuig a passar per quiròfan o per les conseqüències del postoperatori, que té una durada aproximada de fins a tres o quatre setmanes.