L'arsènic és un component natural que es troba en nivells alts en les aigües subterrànies. No obstant això, en la seva forma inorgànica resulta molt tòxic i la seva presència en aigua per a beure, preparar aliments i regar cultius alimentaris suposa una important amenaça per a la salut pública. Països com l'Argentina, Xile, la Xina, els Estats Units, l'Índia o Mèxic acumulen grans quantitats d'aquest element químic en les seves aigües.

Així ho recull l'Organització Mundial de la Salut (OMS), des d'on detallen que "l'exposició prolongada a l'arsènic a través del consum d'aigua i aliments contaminats pot causar càncer i lesions cutànies", a més d'estar associat a malalties cardiovasculars i diabetis, o a un pitjor desenvolupament cognitiu en nens i un augment de la mortalitat en joves adults. Carn, peix, lactis, cereals Com a mesura preventiva davant aquests potencials efectes, diversos països han establert una regulació mitjançant la qual es limiten els nivells màxims permesos d'aquesta substància en l'aigua potable. Així mateix, la Unió Europea va decretar el mes de març passat la reducció de concentració d'arsènic inorgànic en productes com l'arròs i els seus derivats, el suc de fruites i la sal. En el cas d'aquest últim, per exemple, el Codex Alimentarius del BOE estableix un contingut màxim de 0,5 mg/kg d'arsènic total. No obstant això, tal com recullen des de la citada organització, peixos, mariscos –encara que en la seva forma orgànica, menys tòxica–, carns, ocells de corral, productes lactis i cereals també poden ser fonts alimentàries d'aquest component cancerigen. Un altre grup de persones que estan exposades a l'arsènic són els fumadors de tabac, ja que aquesta planta pot absorbir la substància present de manera natural a terra. Des de l'OMS celebren que aquest risc s'hagi rebaixat en els últims anys, ja que antigament el tabac es tractava amb insecticides a base d'arseniat de plom.