El Ministeri de Sanitat amplia el cribratge colorectal fins als 74 anys

El Ministeri de Sanitat ha anunciat aquest divendres que ampliarà el cribratge colorectal fins als 74 anys seguint les recomanacions europees i l'informe RedETS. Ho ha explicat Pedro Gullón, director general de Salut Pública i Equitat en Salut en el marc de l'acte '10 anys del programa de cribratge de càncer colorectal'. El canvi de criteri es durà a aprovació a la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Gullón també ha indicat que entre el 2021 i el 2023 el govern espanyol ha invertit 7,5 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a l'extensió del cribratge. A més ha afirmat que a finals del 2023 s'ha superat per primer cop la cobertura per invitació.

Gullón també ha explicat que s'està treballant en un protocol de consens amb totes les Comunitats Autònomes per millorar la qualitat de totes les etapes del programa de cribratge colorectal.

El Ministeri de Sanitat recorda que el càncer segueix essent la segona causa de mort a Espanya, i subratlla que algunes institucions assenyalen que el 2030 serà la primera arreu del món.

Es calcula, però, que entre el 30 i el 50% dels casos es poden evitar seguint mètodes de prevenció com ara els cribratges destinats a la població en risc. De fet, el càncer colorectal, la segona causa de mort per aquesta malaltia, és un dels que fa de més bon tractar amb un diagnòstic precoç.