Primavera: flors, bon temps, més sol i astènia primaveral

Amb l’arribada de la primavera, moltes persones es troben amb un malestar generalitzat d’origen, moltes vegades, desconegut. Aquest malestar s’anomena astènia primaveral, un fenomen que, malgrat ser habitual, sovint genera confusió i incomoditat entre aquells que en pateixen els efectes. Per tant, és essencial entendre en què consisteix i quines són les estratègies per combatre-la.

L’astènia primaveral, coneguda també com a síndrome de la primavera, és una reacció del cos a diversos factors ambientals que es produeixen durant aquesta estació de l’any. Tot i que no és una patologia clínica, els seus símptomes poden ser molestos i afectar la qualitat de vida de les persones.

Els símptomes més comuns de l’astènia primaveral inclouen fatiga, son, irritabilitat, falta d’energia, congestió nasal, picor als ulls, i en alguns casos, fins i tot, depressió lleu. Aquests símptomes poden aparèixer de manera progressiva a mesura que avança la primavera i solen desaparèixer també progressivament que el cos s’adapta als canvis ambientals.

Factors desencadenants

Els experts assenyalen diversos factors que poden contribuir a l’aparició de l’astènia primaveral. Entre aquests factors es troben, per exemple els canvis de temperatura i llum en la transició entre hivern i primavera. Aquesta fluctuació pot afectar el ritme circadiari i desencadenar l’astènia primaveral.

També s’identifiquen com factors desencadenants la major presència de pol·len a l’aire, que agreuja l’afecció sobretot en les persones al·lèrgiques i els canvis en la dieta que es produeixen durant l’estació, en la qual guanyen presència els aliments freds, canvi que pot afectar la digestió i contribuir als símptomes d’astènia primaveral.

Com controlar-la

Encara que l’astènia primaveral no és una condició mèdica greu, és possible prendre mesures per alleujar els seus símptomes i millorar el benestar general. Algunes estratègies efectives inclouen el control de l’exposició al pol·len mitjançant filtres d’aire a casa i al cotxe, l’aposta per una dieta equilibrada rica en nutrients, antioxidants i àcids grassos omega-3, la pràctica d’exercici regular, la gestió de l’estrès, condició que pot agreujar els símptomes de l’astènia primaveral, i, en cas de no millorar, la consulta amb un professional de la salut.

De fet, en casos de símptomes greus o persistents, és recomanable buscar orientació mèdica. Un professional de la salut pot avaluar la situació i prescriure tractaments específics segons les necessitats de cada persona, així com descartar altres possibles afeccions.