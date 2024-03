L’augment de la temperatura i la sequera perjudiquen les persones amb al·lèrgia

La primavera és una de les estacions més esperada per a molts. S’acaba l’hivern, les temperatures són més agradables i els dies s’allarguen. Una època en què ve molt de gust sortir de casa per fer activitats a l’aire lliure i estar en contacte amb la natura. Però no tot és positiu; també és la temporada en la qual les al·lèrgies respiratòries es manifesten més, ja que és en aquest moment quan es produeix la pol·linització de moltes plantes i les concentracions de pol·len són més altes.

Segons la Dra. Laia Ferré, del Servei d’Al·lergologia de la Clínica Sant Josep, existeixen diferents factors que poden influir en el desenvolupament d’al·lèrgies, com ara al pol·len, una de les afeccions més freqüents. En primer lloc, hi ha una part genètica, és a dir, les persones amb “antecedents familiars d’al·lèrgies tenen més probabilitats de desenvolupar-les”, explica la Dra. Ferré.

Un altre factor clau és l’entorn on vivim. “No és el mateix viure en un entorn urbà que en un de rural, ni tampoc viure en un amb més vegetació que en un altre que no n’hi hagi tanta”, afegeix l’al·lergòloga. Finalment, els nivells de contaminació de la zona -les àrees més contaminades acostumen a tenir pòl·lens una mica més agressius- o els fluxos migratoris també hi tenen un paper important. “Un canvi de domicili pot afavorir el desenvolupament d’al·lèrgies perquè el cos està en contacte amb pòl·lens als quals no estava acostumat i pot acabar desencadenant símptomes”, afegeix la Dra. Ferré.

Però, com podem saber que som al·lèrgics? Què ens ho pot fer sospitar? Tal i com indica la Dra. Ferré, “si presentem molts mocs o esternuts, dificultat per respirar a nivell nasal o als pulmons, o picor al nas o als ulls en diferents èpoques de manera reiterada (especialment els mesos d’abril, maig i juny) és molt probable que puguem tenir una al·lèrgia respiratòria”.

I és que en els darrers anys aquest tipus d’al·lèrgies han augmentat considerablement i factors com “el canvi climàtic o les altes temperatures, entre d’altres, han influït en la seva aparició”. En aquest sentit, la Dra. Ferré explica que cada pol·len té un patró de pol·linització, és a dir, una època en que s’espera que es produeixi. Però en els darrers anys s’ha observat que l’augment de la temperatura l’ha fet canviar i moltes plantes han començat a florir abans del que pertocaria i durant molts més temps. Ferré afegeix que, com que no ha plogut tant i s’ha intensificat la sequera, “l’atmosfera no s’ha pogut netejar, el pol·len de vàries plantes s’ha acumulat i això ha afavorit l’aparició i la prolongació de les al·lèrgies respiratòries”.

El diagnòstic

Per saber si patim una al·lèrgia respiratòria és clau acudir a un metge al·lergòleg. La Dra. Ferré explica que, a vegades, els hi és complicat diagnosticar-les. “Generalment, fent una bona història clínica, n’hi ha prou per saber com orientar-ho”. En aquest sentit, la informació que pugui proporcionar el pacient és fonamental (simptomatologia, durada dels símptomes, si es tenen antecedents familiars d’al·lèrgies...). Si tot i això, el diagnòstic no és clar, es procedirà a fer una prova cutània, que consisteix en testar la pell i els al·lèrgens de la zona. Gràcies a aquests dos processos es diagnostiquen la gran majoria de pacients.

En els casos més complexos poden ser necessàries altres proves complementàries, com ara una anàlisi de sang.

Prevenció i tractament

“Les al·lèrgies són malalties cròniques i, una vegada diagnosticades, és molt estrany que marxin per si soles”, exposa la Dra. Ferré. Això sí; no tothom presenta una evolució que requereixi tractament continuat.

En cas que una persona tingui símptomes intensos i molt molestos, probablement haurà d’iniciar un tractament per revertir l’al·lèrgia, que no vol dir curar-la, però sí frenar-ne els símptomes i evitar al màxim prendre molta medicació. L’objectiu del tractament és millorar la qualitat de vida del pacient.

Consells pràctics per afrontar l’al·lèrgia al pol·len

En paraules de l’al·lergòloga de la Clínica, les persones que pateixen aquesta afecció poden alleugerir la simptomatologia aplicant mesures molt senzilles. Per exemple, utilitzar ulleres de sol, si es presentem símptomes oculars, portar una mascareta si s’està en una zona amb una alta concentració de pol·len o apujar les finestres del cotxe i fer servir l’aire condicionat quan es viatja.

A nivell preventiu, també es poden comprovar les previsions del nivell de pol·len per a les properes setmanes. En aquest sentit, existeixen diferents webs o aplicacions on es pot consultar aquesta informació i, d’aquesta manera, adaptar l’activitat diària en la mesura que resulti possible.

Seguir aquestes indicacions pot alleugerir substancialment la simptomatologia i, en cas que no siguin suficients, l’al·lergòleg pautarà un tractament amb medicació o una immunoteràpia o, fins i tot, podrà prescriure medicació prèvia a l’inici dels símptomes.

Podeu contactar i demanar hora amb el Servei d’Al·lergologia de la Clínica Sant Josep a través del telèfon 93 874 42 98 o bé des de l’app Espai Pacient.