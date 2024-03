Nous Habitatges amb Serveis de Sant Andreu Salut a Manresa: acompanyament en el teu projecte de vida

En un moment de transformació i millora en l'assistència a les persones grans, Sant Andreu Salut es posiciona com un referent inqüestionable gràcies el seu ampli ventall de propostes, entre les quals hi ha els flamants Habitatges amb Serveis a Manresa, ubicats a la Plaça Major. Una proposta representa un canvi paradigmàtic en la manera d'entendre la vida independent i en comunitat per a la gent gran.

Els Habitatges amb Serveis són el resultat d'un compromís profund de Sant Andreu Salut amb la millora de la qualitat de vida, combinant el confort d'un habitatge privat amb els avantatges d'una comunitat amb serveis personalitzats. Uns espais concebuts per gaudir de la màxima seguretat, accessibilitat i integració de serveis avançats, en un entorn de vida actiu, saludable i plenament integrat.

Espais pensats per al màxim confort i funcionalitat

Amb una superfície mitjana de 57 m2 per habitatge, el projecte es caracteritza pel seu confort i funcionalitat, aportant a les persones grans un entorn adaptat a les seves necessitats específiques. Els balcons, les terrasses exteriors i les zones comunes converteixen aquest complex en un oasi de tranquil·litat i benestar, dotat amb les últimes tecnologies en connectivitat i seguretat, com ara WiFi i videovigilància, garantint així una experiència residencial de primera categoria.

Els Habitatges amb Serveis de Sant Andreu Salut a Manresa es distingeixen per un ventall de serveis dissenyats per promoure un entorn de vida segur, còmode i socialment actiu. Una oferta que inclou la neteja dels espais comuns i el servei de recepció, a més de l'assistència personalitzada i activitats que fomenten la interacció social.

Des de Sant Andreu Salut, es fa especial èmfasi en la importància de l'acompanyament en la gestió d'ajuts i serveis addicionals, assegurant un suport integral adaptat a les necessitats de cada persona. A més, la flexibilitat d'accés a serveis complementaris reforça el compromís de Sant Andreu Salut amb el benestar de les persones que atén, garantint una resposta àgil i eficaç davant qualsevol necessitat que pugui sorgir.

El projecte dels Habitatges amb Serveis de Manresa s'emmarca dins d'una filosofia de Sant Andreu Salut que valora la independència personal alhora que facilita la creació de vincles comunitaris forts, oferint així una resposta completa a les necessitats socials i emocionals de les persones grans.

Aquesta nova oferta de 14 Habitatges amb Serveis a Manresa se suma a la que ja ofereix Sant Andreu Salut a Navarcles: 21 pisos, també per viure de manera individual o en parella, en un entorn rural, tranquil i segur, i amb espais comunitaris. Els Habitatges amb Serveis de Navarcles disposen de tots els serveis bàsics inclosos, a més de gimnàs i biblioteca.