Refredats a la primavera: nou trucs per a evitar que els canvis de temperatura et constipin

El març va acabar amb rècords pluviomètrics a gairebé tot el país. L'ambient hivernal va ser generalitzat durant la Setmana Santa, i l'abril ha començat amb un panorama bastant diferent. L'anticicló torna a imposar-se, i amb ell han tornat les altes temperatures (fins a 30 graus en algunes zones del sud d'Espanya), que són una de les protagonistes d'aquesta primera setmana del mes, i que pujaran aquest cap de setmana.

Els canvis d'estació porten amb si canvis de temperatura impredictibles. Això ocasiona que el nostre cos no estigui ben preparat i, al final, acabem constipant-nos i tenint molestos refredats que no et permeten ni respirar.

Això passa pel fet que la temperatura un dia és alta i al següent és baixa, com ocorre actualment, amb un clima que no és per a res regular. I és precisament per això que és, aquestes dates, quan més atenció hem de prestar.

Quan estem en ple estiu, o ple hivern, el cos s'acostuma a aquestes temperatures i és difícil que emmalalteixi però, amb un constant canvi, no sabem com pot reaccionar l'organisme.

Una de les claus és intentar que el nostre cos no tingui importants, i sobtades, diferències de temperatura, per la qual cosa, no hem de tenir l'aire condicionat ni molt alt ni molt baix i, més del mateix, amb la roba. Aquests "pics" de temperatura afebleixen les defenses i obren pas als causants dels refredats i la grip.

És possible tenir dos refredats alhora, i ens afecta / GUSTAVO FRING

Consells per a evitar els catarros a la primavera

La dieta , important: ha de comptar amb tots els nutrients essencials , sobretot la vitamina C . Aquesta protegeix les cèl·lules i crea noves barreres de defensa. La vitamina C incrementa la capacitat proliferativa dels limfòcits C i millora el sistema immune , reduint el nombre d'infeccions.

, important: ha de comptar amb , sobretot la . Aquesta protegeix les cèl·lules i crea noves barreres de defensa. La vitamina C incrementa la i millora el , reduint el nombre d'infeccions. La fibra també és molt important per a no ser vulnerables als agents externs . A més de tot això, és fonamental mantenir-se hidratat en tot moment .

també és molt important per a no ser . A més de tot això, és fonamental . Temperatura adequada: Els experts asseguren que la temperatura ideal per a un lloc de treball és de 21 a 23 graus. No obstant això, cal tenir en compte que tots tenim sensacions de fred o calor diferents, per tant, és important arribar a un acord entre les persones que habiten l'espai que requereix aire condicionat.

Recomanacions perquè un refredat no t'amargui / Freepik

Roba adequada : El recomanable és no abrigar-se molt en llocs amb calefacció . Hem de procurar que el canvi de temperatura sigui gradual quan passem d'un ambient a un altre.

: El recomanable és . Hem de procurar que el canvi de temperatura quan passem d'un ambient a un altre. Després de la dutxa : Aquest és un altre moment en el qual estem vulnerables a un constipat. Quan sortim del bany hem d'assecar-nos bé i vestir-nos ràpidament . És recomanable no sortir immediatament al carrer i evitar que el nostre cabell estigui moll.

: Aquest és un altre moment en el qual estem vulnerables a un constipat. Quan sortim del bany hem . És recomanable no sortir immediatament al carrer i evitar que el nostre cabell estigui moll. Enforteix les teves defenses amb remeis naturals: pot ser un got de llet calenta amb mel o suc de taronges amb mel . Has de consumir-ho cada dues o tres hores.

amb remeis naturals: pot ser un got de . Has de consumir-ho cada dues o tres hores. Respecte a la mel, encara que s'ha utilitzat des de l'antiguitat com una ajuda per a la salut respiratòria, l'EFSA o autoritat europea per a la seguretat alimentària ha desestimat afirmar que això sigui cert. Indica que tampoc podem afirmar que la mel estimuli el sistema immunitari per falta d'estudis científics que el corroborin. El suc de taronja conté una important quantitat de vitamina C, les propietats de la qual ja hem comentat anteriorment.

Els investigadors van analitzar les conseqüències dels refredats múltiples en nens / ANDREA PIACQUADIO