Coneix el superaliment per reduir estries i desinflamar l'organisme

Cuidar el nostre cos i la nostra ment és molt important. Per a fer-ho, el millor és cuidar la nostra alimentació. Cada vegada hi ha més persones que confien en els superaliments: són aliments, sovint, de tota la vida. Aquests aliments solen ser fruites i verdures. Els grans beneficis que aporten per tal d'evitar malalties o millorar certs aspectes anímics o físics són immensos. Depèn el teu objectiu necessitaràs un consum més habitual d'un superaliment o altre. Avui t'expliquem quin aliment has de consumir per tal de desinflamar el teu organisme i combatre les estries.

Els superaliments són aliments naturals que destaquen per ser rics en nutrients, antioxidants i altres compostos beneficiosos per a la salut, com ara vitamines, minerals, àcids grassos essencials i fitonutrients.

Ara bé, cada cop hi ha més superaliments. Alguns són coneguts com l'all o la ceba. Altres, no tant, com és el cas del baobab, fruita de l'arbre homònim en perill d'extinció i que té propietats molt interessants per reduir la inflamació i les estries.

El baobab ajuda a reduir la inflamació / benzoix

Propietats d'aquest superaliment per combatre les estries i la inflamació

Aquest superaliment compta amb les propietats següents:

Alt contingut d'antioxidants: El baobab és ric en antioxidants, com la vitamina C i els polifenols. Els antioxidants ajuden a neutralitzar els radicals lliures que causen inflamació al cos i poden contribuir al dany cel·lular. En reduir els nivells d'inflamació, els antioxidants poden alleujar condicions inflamatòries i millorar la salut de la pell.

Propietats antiinflamatòries: Els compostos presents al baobab, com els polifenols i el s àcids grassos omega-3, han demostrat tenir efectes antiinflamatoris. Aquests components poden ajudar a reduir la inflamació al cos, cosa que pot ser beneficiosa per tractar afeccions inflamatòries cròniques o agudes.

Estimula la producció de col·lagen: El baobab conté nutrients essencials, com vitamina C, que són fonamentals per a la producció de col·lagen, una proteïna que proporciona elasticitat i fermesa a la pell. En augmentar la producció de col·lagen, el baobab pot ajudar a millorar l'aparença de les estries i mantenir la pell més saludable.

Tot i que el baobab no és gens fàcil d'aconseguir a Espanya, cada vegada són més els que se sumen a la moda de cuinar-lo i consumir-lo de les formes que recomanen els nutricionistes. Pregunteu a un expert per començar a gaudir de les seves propietats!