Onada de contagis de covid: com diferenciar els símptomes de l'al·lèrgia amb els de la nova variant?

Les autoritats sanitàries espanyoles estan en alerta davant d'un repunt de casos de Covid-19, amb un augment del quàdruple a les hospitalitzacions en tan sols dues setmanes. La causa d'aquest increment sobtat s'atribueix a la variant d'Òmicron, BA.2.86, que s'ha convertit en la dominant al país, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III.

La variant responsable de l'augment de casos

Aquesta variant, responsable del 97,78% de les infeccions respiratòries agudes a l'atenció primària durant la setmana del 6 al 12 de maig, ha generat preocupació entre els experts.

Les autoritats sanitàries estan vigilant de prop la situació i analitzant l'impacte de la variant BA.2.86. És fonamental conèixer el comportament i la gravetat de les infeccions que provoca per prendre les mesures necessàries per protegir la salut de la població.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va alertar el 2023 d'una nova variant de la Covid-19 que tornava a posar el món en estat d'alerta. És el cas de BA.2.86, també anomenada 'Pirola', catalogada com a subllinatge d'òmicron i detectada per primera vegada al món el 13 d'agost passat. Aquest nou cep va ser declarat per l'OMS el 17 d'agost passat com a "variant en emergència" perquè inclou més mutacions que les seves successores.

'Pirola' té més de 30 canvis d'aminoàcids a la seva proteïna espiga en comparació del seu següent ancestre més proper, la subvariant BA.2 d'Òmicron.

En aquest moment no hi ha prou evidència científica per determinar si els símptomes de BA.2.86 són diferents de les altres variants d'Òmicron.

Símptomes i diferències amb l'al·lèrgia

Els símptomes de les variants d'Òmicron, inclòs BA.2.86, tendeixen a ser similars als d'altres variants de Covid-19 i poden incloure:

Refredat comú: nas congestionat o mocós, esternuts, mal de coll. Aquest tipus de símptomes, especialment els relacionats amb el sistema respiratori, poden induir a confusió en aquesta època, on abunden les al·lèrgies primaverals.

Febre o calfreds

Tos

Dificultat per respirar

Fatiga

Dolor muscular o corporal

Mal de cap

Pèrdua del gust o olfacte

Nàusees o vòmits

Diarrea

És important destacar que els símptomes poden variar de persona a persona. Algunes fins i tot poden ser asimptomàtiques.