L’Associació Contra el Càncer alerta sobre els cigarrets electrònics: "En molts casos és la porta d’entrada al tabac"

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona alerta que els cigarrets electrònics suposen “en molts casos la porta d’entrada al tabac” i indica que la meitat dels joves estudiants entre els 14 i els 18 anys els ha provat almenys alguna vegada a la vida. Aquesta és una de les dades que recull l’enquesta ESTUDES del 2023 del Ministeri de Sanitat -el 52,3% dels estudiants catalans i el 54,6% a l’Estat, 10 punts més en només dos anys- i que l’associació destaca en un comunicat amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, el 31 de maig. L’Associació Contra el Càncer també fa una crida a institucions i col·lectius a sumar-se a l’Aliança del moviment sense tabac per a una generació lliure de fum el 2030.

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona recorda que el consum de tabac és la primera causa de mort prevenible a l’estat espanyol i al món i responsable de més del 30% dels casos de càncer de diferents tipus, a més d’augmentar el risc de patir altres malalties.

El seu president, el doctor Laureano Molins, ha dit en més d'una ocasió que el tabac és l'”enemic número 1 per a la salut pública” i que davant l’evidència del seu impacte no es pot esperar a “prendre mesures efectives” per protegir la salut de la població, amb especial èmfasi en els més joves.

Així, l’entitat es mostra preocupada per les noves formes de consum, com els cigarretes electrònics i vàpers. A l’estat espanyol, l'edat d'inici del tabaquisme se situa al voltant dels 13-14 anys i el vapejador és el producte més consumit, indica l’associació.

Davant aquesta situació, l’associació incideix en la “necessitat de regular la presència del tabac i els vàpers als espais públics físics i digitals”, dues vies a través de les quals els joves en “normalitzen” el consum, alerta.

A més, l'Associació Contra el Càncer vol promoure que el 2030 la societat tingui la primera generació lliure de tabac i demana el compromís de diversos àmbits socials amb l’adhesió a un manifest per promoure mesures per “erradicar el tabaquisme”. L’aliança vol “desafiar” l’”statu quo ha permès que el tabac i els nous productes arrelin” en la cultura.

L’estratègia que planteja aquest moviment passa per educar i informar per “desmantellar mites”; mobilitzar-se “per influir en la política” i “suport actiu” per a les persones que volen deixar de fumar, lluny, però, de prohibicions com la que va aprovar fa unes setmanes el Regne Unit, que no vendrà tabac als nascuts després del 2008.