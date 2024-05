El Clínic es consolida com l'únic hospital d'Europa que utilitza cirurgia robòtica per operar la vàlvula aòrtica

L'Hospital Clínic s'ha consolidat com el primer centre d'Europa i el segon del món que fa servir cirurgia robòtica per operar la vàlvula aòrtica. Des de 2021 el centre ha dut a terme amb èxit 21 cirurgies a pacients amb estenosi, la patologia que fa que aquesta part del cor no es contregui de forma adequada. La innovadora metodologia és molt menys agressiva que l'operació oberta convencional, ja que evita que s'hagi de fracturar l'estèrnum.

Així, utilitzant el robot Da Vinci, els metges fan quatre incisions de pocs centímetres a través de les quals substitueixen la vàlvula espatllada per una pròtesis metàl·lica o biològica. El sistema redueix el temps d'ingrés i de recuperació, així com la necessitat de posar marcapassos en un futur.