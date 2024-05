Descobreix una de malaltia poc coneguda, però letal: atent a la pell!

Cada vegada estan apareixent malalties més rares o menys conegudes. Aquest és el cas de la micosi fungoide. Aquesta malaltia és causada per un limfoma cutani de cèl·lules T. Això significa que estem davant un càncer que ataca la pell; tot i que, els seus símptomes poden confondre's amb altres patologies cutànies lleus. T'expliquem com identificar-la.

Aquest càncer representa aproximadament el 65% de tots els casos de limfomes cutanis de cèl·lules T.

Al nostre país el pateixen entre 2 i 3 persones per cada 100.000 habitants

Una de les seves peculiaritats és que afecta més homes en edat adulta; en concret, es calcula que el pateixen 2 homes per cada dona i l'edat mitjana del diagnòstic és de 58,6 anys.

És precisament la baixa incidència de la micosi fungoide allò que converteix el seu tractament en un gran desafiament, ja que limita la disponibilitat d'informació i experiència i el que porta a incloure-la dins de les malalties oncològiques rares.

Aquest tipus de limfoma cutani de cèl·lules T, afecta principalment la pell en les seves etapes inicials, cosa que fa que sigui conegut com un càncer de la pell, però com assegura el doctor Pablo Ortiz Catedràtic de dermatologia de la UCM i cap de Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari 12 d'octubre, els problemes són múltiples:

"Des de la dificultat de manejar-se amb una malaltia que afecta la pell visiblement, passant per símptomes com a picors que poden ser devastadors i, fins a la possibilitat que la malaltia progressi, arribant a comprometre la vida del pacient”.

Símptomes cutanis molt inespecífics

Els símptomes de la micosi fungoide depenen de l'estat de la malaltia. I com explica la doctora Cristina Muniesa, Dermatòloga del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) i coordinadora del Grup Espanyol de Limfomes Cutanis de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, tots es poden confondre amb altres afeccions dermatològiques com “èczemes, psoriasi, etc.”

En les primeres etapes apareixen erupcions a la pell, picors i descamació. Segons avança la malaltia, aquests símptomes es van agreujant i comencen a aparèixer:

Engrossiments a la pell

Envermelliment

Úlceres i tumors amb forma de bolet que donen el nom a aquesta patologia

Per tot això, la doctora Muniesa assenyala que “el diagnòstic diferencial sol ser ampli i el dermatòleg ha de pensar en la micosi fungoide. Per aquest motiu, un dels principals problemes als quals s'enfronta el pacient és el retard diagnòstic de la malaltia amb la incertesa i l'angoixa que això suposa”.

I és que no tractar la micosi fungoide a temps augmenta el risc que el limfoma avanci a estadis més avançats i pugui disseminar-se a altres parts del cos afectant “ganglis limfàtics, sang o vísceres i pot acabar amb la vida del pacient” assegura el doctor Ortiz.

Els símptomes invisibles de la micosi fungoide

A aquests símptomes visibles cal afegir-ne d'altres que no s'aprecien a simple vista, com ara:

La depressió

Els trastorns del son (a causa de la picor)

(a causa de la picor) La fatiga, que a més s'experimenten de manera crònica, progressiva i debilitant, cosa que afecta la qualitat de vida diària.

I és que els pacients amb micosi fungoide a part de patir un càncer estrany, pateixen moments traumàtics, ja que com diu la doctora Muniesa “són tumors a la pell, i per tant visibles, cosa que comporta un estigma per al pacient i això perjudica, sovint, al pacient, disminuint la seva vida social”.

La micosi fungoide sol aparèixer en persones de 58 anys de mitjana / freepik

Diagnòstic primerenc per evitar la progressió de la micosi fungoide

Tot plegat fa que el diagnòstic primerenc sigui crucial, ja que en etapes avançades aquest tumor es pot disseminar a altres parts del cos comprometent la vida del pacient. Tot i això, el diagnòstic arriba a demorar-se de mitjana uns 36 mesos des de la primera consulta, cosa que dificulta un tractament precoç que endarrereixi l'evolució de la micosi fungoide.

"Al voltant del 20-25% dels casos poden progressar a estadis avançats amb lesions tumorals, amb tendència a la ulceració amb el consegüent risc de sobreinfecció i dolor" afirma la doctora Muniesa.

Com es tracta aquest limfoma cutani?

Doncs una de les maneres més efectives de fer-hi front és la quimioteràpia.

Els avenços clínics i la investigació han aconseguit frenar en gran manera l'avenç de la malaltia tal com confirma la doctora Muniesa, “afortunadament, recentment disposem d'una alternativa terapèutica per als pacients amb micosi fungoide, que suposa una nova esperança per continuar controlant la seva malaltia”.

“Ara als pacients se'ls ofereix una millora en la qualitat de vida, en poder tractar-se al seu domicili, evitant molestos desplaçaments als centres sanitaris. D'altra banda, amb aquest tipus de tractament també s'alliberen recursos del sistema públic de salut, que poden ser dedicats a altres pacients i patologies”, assevera el doctor Juan Vila, director general de Recordati Rare Diseases, especialitzats en malalties rares.

És fonamental destacar la importància de la investigació contínua i la col·laboració entre professionals de la salut, pacients, famílies i la indústria farmacèutica per millorar la qualitat de vida dels qui pateixen micosis fungoides i avançar en el desenvolupament de noves teràpies.