Descobreix per què has d'estar en dejú abans d'unes analítiques o proves d'orina

Fer-nos una analítica un cop a l'any és el més recomanable per tal de controlar el nostre estat de salut. Aquesta simple prova pot ajudar els metges a detectar qualsevol anomalia. Una detecció precoç pot ajudar a evitar emmalaltir greument. Però, abans de fer-nos una analítica o una prova d'orina se'ns demanen certs requisits. Què passa si bec aigua o menjo abans de les proves? T'expliquem per què has d'estar en dejú i sense beure abans d'elles.

No obstant això, hi ha pacients que s'han de fer una revisió general cada sis mesos. És el cas dels pacients diabètics, els més grans de 65 anys, o aquells amb comorbiditats, és a dir, que tenen dues o més malalties alhora.

Aquesta freqüència es pot reduir en tres mesos en casos d'embarassades o persones amb determinades patologies que no estan del tot controlades.

Per tant, segons expliquen des de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), "la freqüència amb la qual s'han de fer els controls analítics és molt variable i depèn en gran manera del perfil de pacient davant del qual estiguem".

Els medicaments alteren els resultats d'una analítica de sang?

És una de les qüestions que més preocupen entre els pacients que prenen medicació diàriament. I la realitat és que sí que és important comunicar tant al metge com al laboratori el tractament que s'està seguint, per confirmar si interferirà en els resultats de l'anàlisi sanguínia.

La presa d'analgèsics i antiinflamatoris pot alterar els enzims hepàtics (si el fetge està funcionant correctament) o la creatina (mesurar funcionament dels ronyons), com assenyalen des de SEMERGEN.

Els corticoides orals, en canvi, poden alterar a l'alça les xifres de glucèmia, cosa que podria indicar que es pateix diabetis.

Dejuni abans d'una anàlisi: mite o veritat?

El dejuni abans d'una analítica de sang és essencial. Els experts indiquen que per a una anàlisi sanguínia normal el temps de dejuni ha de ser al voltant de 8-12 hores. Si no és així, paràmetres com la glucosa, el colesterol o els triglicèrids poden aparèixer alterats als resultats. Així que el més recomanable és que la nit anterior se sopi d'hora, entre les 20 i les 21 hores, i es faci l'extracció sanguínia a primera hora del matí.

Una altra de les preguntes més repetides entre els pacients que se sotmetran a una anàlisi de sang és si es pot prendre aigua abans de la prova.

Com ja hem comentat, respectar el dejuni és imprescindible perquè els resultats obtinguts siguin fiables i no estiguin alterats per la ingesta d'aliments durant les hores prèvies. Però, tanmateix, només es refereix al consum d'aliments sòlids i líquids, com ara el cafè (amb sucre o sense), te... i no a l'aigua. Durant el dejuni per fer una analítica de sang es pot beure aigua, en petites quantitats i de forma moderada.

Pots beure una mica d'aigua abans de les analítiques / FREEPIK

En cas contrari, es poden veure alterats paràmetres com:

El recompte d'hematies (si és alta pot ser un signe de policitèmia vera, una malaltia de la medul·la òssia).

L'hemoglobina (que si el nivell és anormalment baix, pot ser símptoma d'una anèmia, que es pot traduir en dificultat per respirar, fatiga, debilitat, pell pàl·lida o mans i peus freds).

Què passa amb l'anàlisi d'orina? Cal fer dejuni?

La recollida de la mostra d'orina la realitza el mateix pacient al seu domicili, per la qual cosa no requereix cap preparació prèvia. També cal fer un dejuni d'unes vuit hores, entre el sopar (si pot ser lleuger) i primera hora del matí. Cal recollir la primera orina del matí, evitant el primer raig, amb quatre hores de retenció mínima.

Abans s'ha de realitzar una higienització dels genitals i mantenir la mostra refrigerada i portar-la al centre de salut com més aviat millor.